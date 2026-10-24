Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de octubre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
SAGITARIO – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Sagitario, diciembre todavía no llega y tú ya traes ganas de gastarte hasta el dinero de las servilletas. Este sábado empieza tu guardadito antes de aceptar otra salida “baratita” que termina con cena, tragos y cooperación para el cumpleaños de alguien que ni conoces. Aparta una cantidad que puedas sostener y calcula qué compromisos vienen. No necesitas cancelar la diversión; necesitas dejar de estrenar preocupación cada vez que revisas cuánto te quedó.
Con tu carácter, aguas con amanecer contestando como si todo mundo hubiera dormido atravesado en tu cama. Puedes traer cansancio, hambre o preocupaciones, pero quienes conviven contigo no tienen por qué adivinarlo entre tus malas caras. Antes de soltar una respuesta filosa, reconoce qué necesitas. Si quieres pasar un rato a solas, dilo. Te ahorras un pleito y hasta te queda humor para algo más sabroso que andar mentando madres desde el desayuno.
Una persona recién llegada podría buscar que le hagas un favor incómodo: prestar tu nombre, respaldar una versión que desconoces o guardar silencio sobre algo que te compromete. Fíjate en esas peticiones y en cómo reacciona cuando preguntas. No juzgues por apariencia ni por lo agradable que resulte la plática. Si necesita que te arriesgues para demostrarle confianza, frena. Hay gente que empieza pidiéndote tantita ayuda y acaba queriendo que pongas las nalgas cuando llega el problema.
En las amistades podría salir a la luz una mentira relacionada con un plan compartido. Quizá te dijeron que algo estaba cancelado y descubres que sí se hizo. Antes de llenar los espacios con suposiciones, pregunta qué ocurrió. Escucha si reconoce lo que hizo o te entretiene con versiones diferentes. Puedes querer mucho a alguien y necesitar una explicación incómoda. Lo que decidan después dependerá también de que deje de mentir, no solamente de tus ganas de conservar la amistad.
En el amor, alguien de otro lugar podría interesarte porque propone una forma distinta de convivir. Si vuelve a buscarte una persona que antes no tomaste en serio, averigua qué quiere ahora, sin asegurarle nada por nostalgia. Y revisa una costumbre tuya: entusiasmarte cuando alguien te trae adivinando y perder interés cuando expresa claramente que le gustas. Que no haya sufrimiento no significa que falte química. También se puede sentir mariposas sin traer la úlcera haciendo segunda voz.
Si tienes pareja, no conviertas una tarde agradable en interrogatorio porque todo está demasiado tranquilo. Propón algo que ambos disfruten y permite que salga sencillo. El deseo también necesita ocasiones: un beso sin prisas, un comentario travieso, acercarte porque te nace. Luego quieres que se prenda el asunto y llevas todo el día hablándole como cobrador.
Si recibes noticias sobre la salud de un familiar, escucha sin adelantarte al peor desenlace. Pregunta qué necesita y respeta lo que quiera compartir. A veces acompañar consiste en llevar comida o hacerse cargo de un pendiente, sin repartir opiniones que nadie pidió.
Y hablando de comida, disfruta los antojos sin convertir cada salida en campeonato de quién aguanta más salsa. Come con calma y elige lugares limpios. Sagitario, disfruta lo que sí tienes: una mesa compartida, una conversación que te haga reír y tiempo para descansar. No hace falta que pase algo extraordinario para que este fin de semana valga la pena.
CAPRICORNIO – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Capricornio, ya suelta el trabajo de detective que nadie te está pagando. Te metes a buscar qué hace alguien del pasado y terminas sabiendo hasta dónde desayunó su nueva conquista, mientras tu propio café se enfría. Este sábado corta esa costumbre desde el primer impulso: no abras el perfil, no preguntes por encargo ni uses otra cuenta para asomarte. Si de verdad hay algo pendiente entre ustedes, identifícalo. Saber si engordó, se casó o cambió de sala no te lo va a resolver.
También deja de compararte con la vida que esa persona muestra. Una fotografía no te cuenta cómo se llevan ni qué problemas tienen. Tú conoces lo que viviste ahí; no necesitas otra publicación para autorizarte a seguir adelante. Luego ves unas flores en una mesa y ya estás convencido de que contigo fue el único desastre. A lo mejor eran del restaurante, criatura, y tú echándote a perder la tarde por un florero prestado.
Un mensaje inesperado podría alegrarte, especialmente si viene de alguien con quien habías perdido contacto sin terminar en pleito. Responde cuando tengas ganas y disfruta enterarte de su vida. No necesitas hacerte interesante dejando pasar tres días si te dio gusto leerlo. Puedes mostrar entusiasmo sin sentir que entregaste el poder. Eso de esconder toda emoción te deja muy digno, pero también muy aburrido frente al teléfono.
En el amor, revisa si descartaste demasiado pronto a alguien por un detalle que poco tenía que ver con cómo te trataba. Quizá no vestía como imaginabas, no sabía posar o su manera de coquetear era torpe. La atracción importa, pero conviene distinguir tus gustos de esa lista imposible que vas alargando para no arriesgarte. Buscas porte de artista, conversación de sabio y disponibilidad de farmacia; luego te sorprende que nadie pase la entrevista.
Si todavía te interesa conocer a esa persona, puedes reconocer que te cerraste antes de tiempo y preguntar si le gustaría volver a salir. Respeta su respuesta. No hay garantía de recuperar la oportunidad, pero sí puedes aprender a no despreciar un encuentro por esperar una fantasía. Si tienes pareja, recuerda alguna cualidad que descubriste después de enamorarte: también hay cosas valiosas que ninguna primera impresión alcanza a enseñar.
En familia, tu consejo podría servirle a alguien que repite una conducta que le trae dificultades. Habla de un ejemplo concreto y evita empezar con “tú siempre”. Pregunta si quiere escuchar tu opinión y deja espacio para que responda. Una buena conversación permite pensar; una regañiza delante de todos solamente consigue que se ponga a la defensiva. Tener razón no obliga a restregarla hasta sacar brillo.
Si surge el tema de un posible embarazo, no confundas sospechas con noticias. No andes preguntando por pancitas, antojos ni planes de hijos en plena comida. Cada quien tiene derecho a contar sus asuntos cuando quiera.
Aprende también a negar favores que te quitan el descanso: “Hoy no puedo” basta. No inventes una enfermedad para justificar que deseas quedarte en casa. Tu tiempo libre también tiene dueño.
Y con el futuro, separa lo que sabes de lo que temes. Escribe cuál preocupación puedes atender esta semana y cuál depende de información que todavía no tienes. Capricornio, no te pases el presente ensayando desgracias. También hace falta dejar una tarde disponible para que ocurra algo bonito, sin pedirle explicaciones antes de disfrutarlo.
ACUARIO – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Acuario, por andar acomodándole la vida al ser amado, ya dejaste tus sueños arrumbados donde guardas las cosas que “luego vas a usar”. Este sábado revisa qué has suspendido para acompañar, esperar o resolverle todo a alguien más. Tal vez dejaste un curso, una actividad o una idea que sí te emocionaba. Recupera un espacio concreto para eso. Amar mucho no requiere que te hagas a un lado hasta caber en el huequito que quede.
Si tienes pareja, habla de cómo se reparten las renuncias. ¿Siempre cambias tú el horario? ¿Siempre tu plan puede esperar? Quizá la otra persona ni siquiera sabe cuánto estás dejando porque tú dices “no importa” con una sonrisa y después te hierve el buche. Explica lo que deseas conservar. También te toca aceptar que alguien puede extrañarte un rato sin que tengas que cancelar lo tuyo. Que le gustes mucho está sabroso; que necesite tenerte disponible hasta para escoger calcetines ya cansa.
Con las decisiones, evita resolver por enojo algo que después tendrás que sostener con dinero y trabajo. Si te dan ganas de abandonar un proyecto, vender algo importante o aceptar un cambio de golpe, revisa primero qué consecuencias tendría. No todo impulso es una revelación. A veces nomás estás hasta la madre de una tarde difícil y quieres remodelar tu existencia cuando lo que urge es terminar esa conversación.
Un familiar podría cambiar un acuerdo a última hora y dejarte con el coraje atravesado. En lugar de discutir sobre cómo ha sido desde que nació, atiende lo de hoy: qué cambió y qué pueden hacer ahora. Si ya preparaste algo, dilo sin adornarlo con veinte reproches antiguos. Y si no pueden arreglarlo de inmediato, evita desquitarte por el grupo familiar. Luego mandas un audio enojado y hasta el primo que vive lejos entra a opinar sin saber ni dónde quedó la olla.
El viaje que llevas tiempo deseando merece pasar de las ganas a los preparativos. Averigua cuánto costaría realmente, incluyendo traslados y comida, y piensa qué puedes simplificar para realizarlo. Quizá prefieras menos días con tranquilidad que una semana contando monedas. Tampoco llenes cada hora de actividades: deja tiempo para caminar, conocer y sentarte donde te dé la gana. Vas a pasear, no a checar tarjeta en cada monumento.
En cuestiones de dinero, podría aparecer un encargo adicional o alguien interesado en pagarte por algo que sabes hacer. Antes de aceptar, calcula cuánto tiempo te llevará y qué gastos tendrás. Si te piden un favor y después le van agregando trabajo, aclara hasta dónde llega lo ofrecido. Que tengas talento no convierte tus habilidades en servicio gratuito para toda la colonia.
Con la comida, fíjate si estás comiendo frente a la pantalla sin disfrutar ni notar cuándo quedaste satisfecho. Sirve lo que deseas, siéntate y date oportunidad de saborearlo. El antojo se puede disfrutar sin acabar incómodo ni hablarte feo después.
Al cerrar la semana, reconoce una diferencia importante: puedes cambiar de opinión después de aprender algo. No necesitas seguir una decisión equivocada para que nadie te diga “te lo advertí”. Tampoco te quedes esperando que la vida premie o castigue a cada persona. Hay cosas injustas que no dependen de ti. Acuario, usa tus ganas donde sí puedes hacer algo: recuperar un proyecto, conocer otro lugar y compartir amor sin desaparecer tú.
PISCIS – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Piscis, no conviertas lo que falta del año en una junta para regañarte por todo lo que no salió. Traes facilidad para recordar sueños pendientes y hacer como que lo demás no cuenta. Este sábado reconoce también lo que atravesaste: hubo cambios, despedidas y preocupaciones que te obligaron a modificar el rumbo. No estabas de vacaciones mientras la vida seguía. Compararte con el plan que hiciste cuando todavía no sabías lo que venía es jugar con ventaja contra ti.
Las fechas que se acercan pueden hacerte extrañar a alguien. Permite ese sentimiento sin ponerte a revisar conversaciones hasta terminar llorando por un mensaje que en su momento ni te gustó. Puedes recordar una anécdota, preparar algo que compartían o decirle a una persona querida que hoy necesitas compañía. La tristeza no te vuelve una carga. Tampoco necesitas presentarla con chiste para que te den permiso de sentirla.
Alguien podría darte una alegría al acordarse de un deseo tuyo y acercarte una posibilidad para cumplirlo. Tal vez encuentre esa actividad que buscabas o te invite a un lugar que querías conocer. Recibe el detalle sin minimizarlo por pena. Luego dices “ay, no hubieras” con tantas ganas que parece devolución. Si te emocionó, que se note; también es bonito para los demás saber que le atinaron.
Con una persona del pasado podría abrirse una conversación distinta. Antes de pensar que ahí quedó guardada tu felicidad, descubre qué ha cambiado entre ustedes. Hablen de aquello que antes no pudieron sostener y de lo que desean ahora. Extrañar los besos no borra las razones del distanciamiento. Qué sabroso volver a sentir curiosidad, pero conviene conocer la versión actual antes de quitarle hasta los botones por confianza histórica.
Si tu fe te sostiene, apóyate en ella sin usar la espera para dejar tus decisiones suspendidas. Puedes confiar en los tiempos de Dios y aun así preguntar, elegir y actuar. Una oportunidad necesita tu participación; tampoco va a tocar tres veces y luego meterse por la ventana porque tú sigues pidiendo otra señal.
Un familiar podría necesitar que lo escuches sin interrumpirlo con historias de gente a la que le fue peor. Quédate en lo que te está contando. Pregunta si desea consejo o solamente desahogarse. No hace falta encontrar la frase que arregle todo; a veces sirve más decir “entiendo que esto te duele” y permanecer ahí.
Si cambia una salida con amistades, confirma el nuevo plan antes de prepararte. Puedes decidir si todavía te acomoda participar. No tienes que terminar en una fiesta que no querías porque ya te pusiste perfume hasta detrás de las rodillas.
En el trabajo, un cambio podría beneficiarte al quitarte una tarea que llevaba tiempo atorándote. Aprovecha para aprender la nueva dinámica sin seguir resolviendo automáticamente lo que ya le corresponde a otra persona. Para ese sueño o viaje pendiente, elige un paso verificable: solicitar una fecha, reservar una visita o terminar el requisito que falta.
Cuida también el descanso y evita llenar cada rato libre con otra obligación. Si aparece algún malestar persistente, atiéndelo sin inventarte diagnósticos. Al salir, guarda tus pertenencias y presta atención al trayecto, sin vivir esperando una desgracia. Piscis, puedes cuidarte y disfrutar al mismo tiempo. El futuro también se construye con tardes que terminan mejor de lo que empezaron.
ARIES – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Aries, no vayas a condenar a toda tu lista de amistades porque una persona te haya quedado mal. Si descubres que alguien utilizó tu nombre para conseguir algo o te dejó fuera de un acuerdo que también te correspondía, aclara ese hecho con quien estuvo involucrado. No empieces una campaña de indirectas. Tu enojo merece una respuesta útil, no quince publicaciones que terminen entreteniendo a los mismos que andan esperando el chisme con el café servido.
Antes de llamar traición a lo ocurrido, distingue qué habían acordado y qué diste por entendido. Puede haber una falta real o una expectativa que nunca expresaste. Averiguarlo no te hace ingenuo; te permite responder a lo que sí pasó. Y si alguien reconoce que actuó a tus espaldas, no necesitas discutir hasta conseguir que describa su falta exactamente como tú quieres. Decide qué asuntos dejarás de compartir con esa persona y sostén esa decisión.
También hay una promesa tuya que conviene revisar. Quizá ofreciste acompañar a alguien, visitar a un familiar o participar en algo y después dejaste pasar tanto tiempo que ya te da pena preguntar. No aparezcas anunciando que ahora sí cumplirás todo de golpe. Averigua primero si aquello sigue siendo necesario. A veces llegas muy dispuesto a levantar una cerca y la otra persona ya hasta vendió el terreno.
Si deseas reconciliarte con alguien a quien le fallaste, permite que te diga cómo vivió tu ausencia sin corregir cada detalle para quedar mejor. Puedes explicar lo que te ocurrió después de escuchar. Lo que importa ahora es saber si ambos desean recuperar el trato y de qué manera. No exijas volver inmediatamente a la confianza de antes; hay cariños que necesitan encontrarse otra vez, sin fingir que nada pasó.
Una amistad podría tomar distancia, y eso no siempre anuncia una enemistad. Tal vez sus horarios, intereses o necesidades cambiaron. Pregunta una vez con cariño y evita perseguir cada señal. Mientras tanto, podrían acercarse dos personas con gustos distintos a los tuyos: una te animará a participar en algo que te daba pena y otra te mostrará una manera más divertida de pasar el tiempo. Conócelas sin comparar cada gesto con quien se fue.
Para tus metas, aprovecha esas conversaciones nuevas buscando compañía para practicar, intercambiar ideas o compartir una actividad. No pongas a nadie a rescatarte del desánimo. Tú también puedes llegar con una propuesta. Mucha iniciativa para investigar quién habló de ti y tan poquita para organizar eso que llevas meses queriendo hacer; reparte mejor el entusiasmo, criatura.
Si alguien te despierta dudas, baja la velocidad y observa qué te incomoda. Tu intuición merece atención, pero también puede confundirse con miedo. Pregunta, mira si sus palabras coinciden con sus actos y conserva tu libertad para retirarte. Que te mueva sabroso el tapete no obliga a entregarle también las llaves de la casa.
Con tu familia, expresa el cariño de una forma que puedan reconocer. Di qué agradeces, pregunta por un recuerdo o reconoce algo que admiras. No dejes que todos tengan que traducir tu “maneja con cuidado” para descubrir que los quieres. Está bonito preocuparte, pero también se agradece escucharlo sin tener que resolver un acertijo.
Aries, este sábado puedes ser firme sin endurecerte con todos. Cuida a quién acercas, atiende lo que dejaste pendiente y permite que se te note lo bueno. No todo en ti tiene que entrar haciendo ruido para tener fuerza.
TAURO – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Tauro, si tu pareja anda distante, deja de competir contra alguien que todavía no sabes si existe. Puede haber otra persona, sí, pero también cansancio, preocupaciones o un problema entre ustedes que nadie ha querido nombrar. Habla de lo que has notado: cancelaciones, menos conversación o falta de interés en convivir. Pregunta qué está pasando sin llegar con una sentencia preparada. Para poner las cartas sobre la mesa primero hay que dejar de barajarlas a escondidas en la cabeza.
Escucha la respuesta y observa si después existe disposición para recuperar el encuentro. No necesitas volverte más complaciente, más atractivo ni más disponible para ganarte una atención que antes compartían con gusto. Si hay interés por alguien más, mereces saberlo para decidir. El amor no debería ponerte a concursar por un lugar que creías acordado; bastante tienes con escoger aguacates buenos como para andar pasando pruebas de selección en tu propia relación.
Este sábado también puede darte una sorpresa familiar agradable: alguien organiza una visita, recuerda algo importante para ti o comparte una noticia que cambia el ánimo de la casa. Haz espacio para disfrutarla sin querer controlar todos los detalles. Si otros prepararon el encuentro, permite que lo hagan a su manera. Luego te invitan a descansar y terminas supervisando hasta cómo acomodaron los limones.
Con ese familiar con quien llevas tiempo sin hablar, piensa si deseas recuperar el contacto o solamente conseguir que admita que tú tenías razón. Si quieres acercarte, puedes hacer una llamada breve y preguntar cómo está, sin resolver toda la historia de una sentada. Tampoco conviertas a otro pariente en encargado de negociar el saludo. Cuando ambos quieran, podrán hablar del desacuerdo; el cariño no necesita comenzar con una audiencia y tres testigos.
Una amistad podría aclararte por qué ocurrió algo que te molestó. Escucha la información nueva aunque obligue a corregir una conclusión tuya. Cambiar de parecer después de enterarte de los hechos también habla bien de ti. No conserves el enojo solamente porque ya le contaste a medio mundo que nunca volverías a dirigirle la palabra. Puedes actualizar tu opinión sin organizar otra conferencia.
Aguas con una mentira pequeña que estás sosteniendo para evitar una incomodidad. Tal vez dijiste que ya hiciste un trámite, que no viste una invitación o que estabas ocupado cuando simplemente no querías ir. Corrige pronto y con sencillez. Inventar detalles para taparla te deja recordando más versiones que actor de telenovela. La próxima vez, responde con honestidad desde el principio; te ahorras andar sudando cuando alguien pregunta algo tan inocente como “¿y luego qué pasó?”.
Una persona mayor que tú podría acercarse con intención de coquetear. Si ambos son adultos y te gusta, conoce qué busca sin descartarla por la edad ni idealizarla por la experiencia. Hay gente que sabe acariciar y conversar precioso; también hay quien nomás ha cumplido años. Tú disfruta la química con libertad y acuerdos claros, sin permitir que te trate como aprendiz por llevarte ventaja en el calendario.
De aquí a diciembre puedes preparar satisfacciones concretas: terminar algo que deseas entregar, organizar una reunión o retomar un gusto compartido. Empieza ahora con aquello que depende de ti. Tauro, deja de esperar que todos se acomoden para atender tu vida. Tienes cariño, deseos y asuntos propios que merecen algo mejor que el ratito que sobra después de vigilar a los demás.
GÉMINIS – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Géminis, tener una idea buenísima no te convierte en dueño de las decisiones de todos. Este sábado bájale al “vamos a hacer esto” cuando todavía nadie ha dicho que quiere participar. Puedes proponer con entusiasmo sin repartir instrucciones como si estuvieras pasando lista en la primaria. A lo mejor tu plan sí está padre, pero a la gente también le gusta enterarse de que fue invitada antes de descubrir que ya tiene comisión, horario y obligación de llevar hielos.
Revisa especialmente esas ocasiones en que contestas por otra persona: “él no quiere”, “ella no va”, “nosotros preferimos”. Deja que cada quien diga lo suyo, aunque la respuesta cambie lo que tú imaginabas. No eres mala persona por tener esa costumbre, pero tampoco queda resuelta diciendo “así soy”. Puedes aprender a preguntar. Tu carácter puede seguir siendo vivaz y decidido sin andar ocupando todas las sillas de una conversación.
Si alguien importante se alejó, recuerda qué te había dicho antes de irse. Tal vez expresó varias veces que no lo escuchabas y tú pensaste que se le pasaría. Reconoce ese dato sin convertir la reflexión en una tarde de insultarte frente al espejo. Lo útil será notar cuándo repites la conducta con quienes siguen cerca. Si hoy escuchas una preferencia distinta y la respetas, ya estás haciendo algo más valioso que anunciar que cambiaste muchísimo.
También reconoce tus aciertos: has sabido sacar adelante situaciones, encontrar soluciones y levantar el ánimo cuando hacía falta. Conserva eso. No necesitas borrar tu personalidad para convivir mejor. Nomás distingue entre hacer reír y desviar con una ocurrencia un asunto que alguien intenta hablar en serio. Hay momentos para el chascarrillo y momentos en que conviene dejar descansar al comediante tantito.
Una decisión próxima merece que conozcas más de una alternativa. Si estás por aceptar un compromiso que cambiará tus próximos meses, pregunta qué otras opciones existen y cuándo debes responder. Evita escoger solamente porque la primera propuesta te entusiasmó o porque alguien insiste en que te conviene. Tú tendrás que vivir las consecuencias cuando se retire el público que hoy anda aplaudiendo.
Con quien te procura, ten un gesto que nazca de conocerlo: preguntar cómo salió algo que le preocupaba, recordar una fecha o llevarle eso que disfruta. No esperes a necesitar ayuda para retomar el contacto. También pregúntate cómo está esa persona que siempre encuentra tiempo para escucharte. Hasta el más paciente agradece una conversación donde no le toque cargar con toda tu novela.
En el amor, deja de tratar la falta de disponibilidad como un reto que debes ganar. Si alguien te dice que no quiere una relación o ya tiene un compromiso, escucha eso completo. No busques la frase secreta que supuestamente significa “insiste”. El deseo se disfruta más cuando los dos pueden acercarse libremente; andar besando con un ojo abierto por si llega alguien termina cansando hasta las pestañas.
Mira lo que sí está presente sin obligarte a enamorarte de una amistad porque te trata bien. El cariño se agradece, pero no se paga con romance. Puedes buscar una relación correspondida y conservar amistades sin enredarlas por desesperación.
Géminis, valorar tu vida no requiere que ocurra una desgracia primero. Hazle espacio a quien quieres mientras pueden compartir una tarde cualquiera. Menos necesidad de dirigir cada escena y más curiosidad por descubrir qué aportan los demás cuando les permites participar.
CÁNCER – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Cáncer, un error viejo no es credencial para que cualquiera venga a tratarte como si todavía lo estuvieras cometiendo. Si alguien del trabajo o de tus amistades saca una historia pasada para desacreditar lo que haces hoy, distingue si hay algo pendiente o si nomás quiere incomodarte. Puedes responder: “Eso ocurrió, lo atendí y ahora estamos hablando de otra cosa”. No necesitas contar tu vida completa cada vez que a un metiche le da por abrir el archivo.
Tu fortaleza se va a notar cuando puedas reconocer lo que pasó sin quedarte atrapado defendiendo cada detalle. Si aquella equivocación todavía tiene consecuencias para alguien, escúchalas. Si ya se resolvió, evita aceptar el mismo regaño con diferente envoltura. Hay personas que guardan tus errores como vajilla fina: no los usan diario, pero los sacan cuando quieren impresionar a la visita. No les pongas tú también el mantel.
Un amor del pasado podría aparecer en una conversación y sorprenderte porque ya no te altera igual. Disfruta esa diferencia sin ponerte a comprobarla buscando fotografías, preguntando por su vida o provocando un encuentro. Estar mejor no exige aguantar una convivencia que no deseas. Puedes recordar algo bonito y seguir con tu día; tampoco hay obligación de convertir cada recuerdo en invitación para repetir el numerito.
Con tus propias fallas, fíjate si reconoces el daño solamente cuando temes perder una relación. El arrepentimiento también se demuestra cuando nadie amenaza con irse. Quizá necesitas dejar de interrumpir una queja, reconocer un trabajo ajeno o parar una conducta que ya te señalaron. Hazlo aunque no recibas felicitaciones. Cambiar para recuperar el aplauso dura poquito; cambiar porque comprendiste lo ocurrido se nota hasta cuando nadie está mirando.
Este sábado podrías entusiasmarte y ofrecer tu presencia en dos compromisos que se enciman. Antes de decir que irás, revisa dónde estarás y cuánto tardarás en trasladarte. Si ya tienes algo acordado, no lo trates como opción desechable porque apareció un plan más lucidor. Luego quieres partirte en dos para quedar bien, pero no eres rosca de Reyes para andar repartiendo pedazos por toda la ciudad.
Tu capacidad para organizar puede servir mucho en un asunto compartido. Empieza explicando qué necesitan resolver y pregunta qué sabe hacer cada persona. Dale espacio a quien tenga una idea mejor que la tuya. Dirigir no requiere ganar todas las propuestas; también consiste en reconocer una solución aunque no venga con tu firma. El respeto se sostiene mejor cuando la gente puede hablar sin pedirte permiso hasta para respirar.
Si entre tus sueños está cambiar de auto o comprar una propiedad, dedica tiempo a conocer opciones reales y a distinguir lo indispensable de lo que solamente se ve precioso en fotografías. No te enamores del primer anuncio. La emoción de estrenar se disfruta más cuando también te gusta cómo funcionará en tu vida diaria.
Para llegar a diciembre con satisfacción, escoge qué asunto deseas dejar encaminado desde ahora. No necesitas resolver el año entero durante un fin de semana.
Y acércate a tu familia sin esperar una emergencia: acompaña a alguien a una vuelta, comparte una comida sencilla o pregunta cuándo pueden verse. Cáncer, puedes construir cosas grandes y seguir disfrutando lo cercano. Hasta el carácter más recio se acomoda bonito en un abrazo cuando deja de estar haciendo guardia.
LEO – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Leo, no conviertas cada noticia familiar en una reunión urgente para decidir quién tiene la culpa. Si alguien llega contando que un pariente dijo, hizo o dejó de hacer algo, pregunta si te corresponde intervenir. Puedes querer mucho a los tuyos sin estar disponible para cada pleito. Este sábado conviene que tu presencia sirva para convivir, no para salir más encabronado de lo que llegaste por una discusión en la que ni estabas incluido.
También cuida esas preguntas que parecen preocupación y terminan pidiendo explicaciones: por qué no fueron, con quién salieron, cuánto les costó. Interésate sin poner a nadie a rendir cuentas para demostrarte cariño. Si quieres saber de tu familia, pregunta qué les ha dado gusto últimamente. Hay conversaciones mucho más agradables que andar buscando quién faltó y qué pretexto puso. Luego organizas una comida y la sobremesa parece revisión de migración.
Con tu pareja podría llegar un gesto que afloje la tensión: que se acuerde de algo que necesitabas, te busque con ternura o tenga una atención inesperada. Si te nace recibirlo, hazlo sin poner a prueba cuánto más está dispuesto a hacer. También pueden reconocer que ese detalle les permitió acercarse y después atender el problema pendiente. Un apapacho puede abrir la puerta; no tiene que cargar él solito con la reparación de toda la casa.
Sobre cierta persona, quizá aparezca un dato que confirme una sospecha tuya. Atiende lo que ese dato demuestra, sin extenderlo a todo lo que alguna vez imaginaste. Haber acertado en una cosa no vuelve verdaderas las otras veinte. Decide si necesitas cambiar un acuerdo, retirar tu participación o hablar directamente. Y ahórrate el desfile de “yo sabía”: saberlo antes no te devuelve el tiempo que pierdes celebrando que tenías razón.
Una noticia de una amistad podría incomodarte porque su decisión también cambia algo que compartían. Tal vez ya no podrá acompañarte, desea mudarse o tomó un rumbo que no esperabas. Date oportunidad de sentirlo sin exigir que conserve su vida igual para tu tranquilidad. Puedes preguntar cómo quedarán sus planes juntos y expresar que la vas a extrañar. No hace falta disfrazar el cariño de crítica.
En el terreno de la caricia podría aparecer una propuesta bastante directa. Si te interesa, averigua qué espera la otra persona y expresa lo que buscas tú. No digas que solamente quieres diversión si por dentro ya esperas amanecer con relación estrenada. Y si ambos quieren algo ligero, disfrútenlo con acuerdos y cuidados. La picardía está para pasársela rico, no para andar traduciendo un beso como si trajera contrato escondido.
Tu casa también merece una atención sencilla. Repara esa cosa que falla cada vez que la usas y deja de acomodarte alrededor del desperfecto. Un cajón atorado o una lámpara que no sirve quizá no te arruinen la vida, pero sí te regalan un corajito diario. Si te gusta algún aroma, úsalo para disfrutar tu espacio; una vela no necesita espantar nada para hacer agradable la tarde.
Leo, renovar también consiste en dejar de repetir una conversación que siempre termina igual. Si ya expresaste lo que necesitabas y no hay disposición, piensa qué decisión puedes tomar tú. Busca compañía con la que puedas estar a gusto sin permanecer pendiente de cuándo empieza el siguiente conflicto. Tienes ganas de querer y de disfrutar; dales ocasión de salir sin llevar escolta de preocupaciones.
VIRGO – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Virgo, no todo el que llega alterado necesita salir de tu casa con la vida resuelta. Hay personas que te buscan para repetir el mismo problema, rechazar cualquier alternativa y dejarte a ti con el cansancio. Este sábado identifica cuándo una conversación ya no está sirviendo. Puedes decir: “Hoy prefiero que hablemos de otra cosa”. No tienes que convertir cada encuentro en consulta gratuita mientras se te van las ganas de disfrutar el día.
También revisa qué oportunidades agradables has descartado por anticipar una molestia pequeña: que habrá gente, que queda lejos, que tendrías que arreglarte. Si algo sí te interesa, busca cómo hacerlo cómodo en vez de encontrarle veinte defectos antes de intentarlo. Luego aceptas tres horas de quejas sin pestañear, pero para ir a comer donde se te antoja necesitas estudio de suelo y permiso de construcción.
Podrías recibir noticias de alguien importante que llevaba tiempo distante. Lee lo que te cuenta sin convertir inmediatamente la respuesta en reclamo por su ausencia. Puedes alegrarte de saber de esa persona y, si deseas hablar de la distancia, hacerlo en otra conversación. No hace falta esconder que la extrañabas. Decir “me dio gusto leerte” no te deja en desventaja ni te obliga a recuperar de golpe la cercanía anterior.
Con alguien a quien mantenías apartado podría cambiar tu impresión después de compartir una tarea o una charla sin tanta formalidad. Quizá conozcas su humor, descubras una preocupación parecida o entiendas por qué antes parecía seco. Date permiso de modificar el trato. Tampoco necesitas pasar de la reserva a contarle hasta dónde guardas los calzones; puedes acercarte poquito y ver cómo se sienten ambos.
En el amor, hay preguntas que todavía no tienen respuesta, y puedes dejarlas abiertas mientras sigues viviendo. No tienes que decidir hoy si deseas pareja para siempre o si vas a permanecer por tu cuenta hasta el último suspiro. Observa qué tipo de compañía te agrada ahora y qué espacio deseas conservar. Una preferencia actual no necesita convertirse en juramento de por vida.
Si disfrutas la soledad, deja que se note también en cómo recibes a quien te visita: explica a qué hora puedes convivir y cuándo necesitas volver a lo tuyo. No invites con mucha emoción para después molestarte porque la persona sigue ahí. Tu espacio se cuida mejor hablando antes. Hasta una visita muy querida agradece saber cuándo recoger su bolsa sin sentir que ya le están apagando las luces.
Una persona de Aries o de tu mismo signo podría sorprenderte con una perspectiva distinta. Escucha lo que tenga para compartir sin asumir que viene a cambiarte la vida. Tal vez solamente te muestre que algo puede hacerse de otra manera. No todos los cambios serán cómodos ni convenientes; tú puedes elegir cuáles probar y cuáles no.
Si llega una noticia que te pone de malas, evita contestar mientras todavía estás descubriendo qué pasó. Pide la información que falta y decide qué respuesta necesita realmente. El primer coraje suele traer muchas palabras y poquita puntería.
Virgo, busca una satisfacción que no dependa de tener todo bajo control: disfrutar una comida sin corregirla, terminar una lectura o dejarte sorprender por una buena conversación. Mereces algo más que administrar problemas. También puedes pasarla sabroso sin revisar después si aprovechaste cada minuto como empleado del mes.
LIBRA – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Libra, tus sueños no pueden seguir esperando a que toda la cuadra les dé el visto bueno. Si cada vez que deseas algo preguntas primero qué opina tu pareja, tu familia y hasta quien vino a revisar el medidor, acabas juntando tantas versiones que ya ni reconoces la tuya. Este sábado distingue entre pedir información y pedir permiso. Puedes escuchar consejos sin someter cada ilusión a votación, especialmente cuando serás tú quien le dedicará tiempo y esfuerzo.
Para aclarar el rumbo, deja de querer organizar veinte años de vida durante una tarde de desesperación. Escoge algo que te gustaría haber avanzado dentro de tres meses y define cómo reconocerías ese avance. Puede ser terminar una capacitación, preparar un servicio o recuperar una actividad. Después reserva días para trabajarlo. Mucha libreta bonita y mucho plumón de colores, pero el proyecto sigue más adornado que atendido; también hace falta sentar las nalgas y empezar.
Si tu meta afecta horarios o gastos compartidos, conversa sobre esa parte con quienes corresponda. Defender lo que deseas no significa desentenderte de tus acuerdos. Puedes decir qué necesitas y escuchar qué ajustes serían posibles. Lo que conviene evitar es abandonar por adelantado algo importante solamente porque imaginas que alguien pondrá mala cara. Todavía ni preguntas y ya estás consolando al supuesto ofendido.
En el amor podría aparecer alguien con quien te resulte fácil expresar lo que normalmente callas. Disfruta esa conversación sin usarla para contarle todo lo mal que te han querido. Pregunta también por sus intereses, deja que haya juego y observa si te agrada cómo se tratan. No toda cita necesita empezar con antecedentes penales del corazón. También puedes conquistar contando algo que te entusiasme, no solamente enumerando tus desastres.
Con las amistades, quizá una cercanía cambie porque ya no disfrutan los mismos planes. En vez de seguir aceptando por costumbre, propone una alternativa que sí te guste. A lo mejor el vínculo encuentra otra forma; quizá tendrán menos encuentros. Ninguna opción exige declarar que todo fue falso. Hay personas con quienes puedes conservar cariño aunque ya no quieras acompañarlas hasta que apaguen el último foco.
Un recuerdo del pasado podría ponerte triste durante el día. No te exijas sonreír para demostrar que ya lo superaste. Reconoce qué echaste de menos y permite que el resto de la jornada tenga otras cosas. Puedes sentir nostalgia mientras preparas comida, conversas o sales a caminar. Un sentimiento no necesita quedarse con la casa entera nomás porque llegó sin avisar.
Si tienes pareja y notas distancia, pregúntale cómo se ha sentido contigo sin ofrecer tú mismo la respuesta. Tal vez tus reacciones han pesado; quizá ocurre algo distinto. Escucha antes de atribuirte toda la culpa o señalar una infidelidad. Si has hecho comentarios celosos, identifica cuáles y deja de presentarlos como bromas. Preguntar con quién habló no tiene que convertirse en exigir que se justifique por cada saludo.
Con tu familia, disfruta alguna costumbre sencilla sin convertir el encuentro en comparación de logros. No tienes que llevar una novedad espectacular para merecer un rato agradable.
Libra, hoy puedes salir de la indecisión eligiendo algo pequeño y sosteniéndolo. Tu vida no necesita parecer perfecta para empezar a gustarte. Hay planes que avanzan mejor cuando dejas de anunciarlos como sueño lejano y les apartas un lugar real en la semana, entre lo que haces y no solamente entre lo que deseas.
ESCORPIÓN – 24 DE OCTUBRE DE 2026
Escorpión, que alguien del pasado tenga un problema no significa que tu vida vuelva a estar a su disposición. Si reaparece pidiendo verte “porque solamente tú entiendes”, pregunta qué necesita antes de mover tus planes. Puedes sentir preocupación sin aceptar encuentros que no deseas. Hay personas que recuerdan tu sensibilidad justamente cuando les urge una salida; tú no tienes que convertir cada llamada angustiada en permiso para regresar a donde tanto te costó dejar de sufrir.
Si existe un asunto que todavía los vincula, atiéndelo por ese motivo concreto. Evita mezclar una entrega pendiente con preguntas sobre a quién extrañan o qué habría pasado entre ustedes. Puedes ser cordial sin quedarte disponible para conversar toda la noche. Una cosa es cerrar un pendiente y otra volver a instalarte en la sala de espera del mismo amor. Ya conoces esas sillas y sabes lo incómodas que se ponen.
Este sábado también conviene aclarar qué deseas en tus relaciones actuales. Si aceptas un trato que te disgusta para evitar que alguien se aleje, después se acumula el resentimiento. Explica qué necesitas antes de llegar al punto de responder con una frialdad que nadie entiende. No pongas tu cariño de remate por miedo a quedarte sin comprador; tampoco estás anunciando colchones con entrega inmediata.
En los negocios, presta atención cuando alguien responde con entusiasmo a tus preguntas, pero no termina de explicarte qué harán realmente. Pide entender cómo funcionaría la propuesta, quién asumiría cada responsabilidad y qué ocurriría si no resulta como esperan. No confundas una amistad agradable con experiencia para manejar un proyecto. Si algo sigue sin quedarte claro, puedes detenerte. La pena de preguntar sale más barata que andar buscando después dónde quedó lo que aportaste.
Un cambio familiar podría despertar tu curiosidad: una separación, una mudanza o una decisión que todavía no te han contado completa. Deja que los involucrados hablen por sí mismos. Evita hacer preguntas a los hijos, vecinos o conocidos para completar la historia. Saber un detalle íntimo no te obliga a investigarlo todo. Luego entras diciendo que nomás querías ayudar y terminas sabiendo más versiones que los protagonistas.
Si aparece un encuentro de una noche, disfruta solamente lo que ambos quieran compartir y cuida tu intimidad. No permitas fotografías ni grabaciones que no deseas por temor a parecer desconfiado. La confianza también incluye poder decir “eso no” y seguir pasándola bien. Hay maneras deliciosas de perder la compostura sin perder el derecho a decidir qué se queda entre ustedes.
Con las ganas de ponerte en forma, elige una actividad que puedas repetir y organízala alrededor de tu vida real. No necesitas comenzar con una hazaña para sentir que ahora sí va en serio. También prepara lo que hará más fácil asistir: ropa lista, un horario posible y una alternativa si surge un pendiente. El cuerpazo criminal se presume bonito, pero hasta el entusiasmo necesita encontrar los tenis.
Si cambia un plan a última hora, distingue qué parte todavía puedes disfrutar antes de cancelar todo por coraje. Tal vez una salida más corta también te venga bien.
Escorpión, tu próximo paso puede ser distinto aunque el miedo sea conocido. Antes de actuar, recuerda qué señal ignoraste otras veces y qué puedes hacer ahora. Busca una vida que te guste habitar, con proyectos entendibles y encuentros donde puedas soltar un suspiro sabroso en vez de otro suspiro de resignación.