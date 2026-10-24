Pete Buttigieg respalda a aspirante independiente al Senado en lugar de hacerlo por un demócrata

Rumbo a la celebración de las elecciones intermedias, Pete Buttigieg, ex secretario de Transporte durante la administración Biden, se inclinó por respaldar a un aspirante independiente al Senado en lugar de hacerlo por un candidato demócrata.

Con el objetivo de impedir que los republicanos consigan los escaños suficientes para continuar ejerciendo el control de la Cámara de Representantes y el Senado, algunos pesos completos del Partido Demócrata están apostando por apoyar en las elecciones intermedias a candidatos independientes cuando descubren no contar con aspirantes demócratas capaces de conectar con los ciudadanos de algunos estados.

Un ejemplo de ello ocurre con Pete Buttigieg, considerado uno de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial demócrata, quien, en la contienda por el Senado de Montana, en lugar de apoyar a la campaña de Alani Bankhead, su correligionaria de partido, optó por respaldar al candidato independiente Seth Bodnar.

“Los mejores líderes con los que he trabajado, tanto en las fuerzas armadas como en el gobierno, se preocupan más por hacer bien el trabajo que por quién se lleva el mérito, y Seth es uno de ellos”, escribió en un comunicado.

@PeteButtigieg and I don’t agree on everything. But we agree that Washington, D.C. is broken, and it’s time we take our country back from politicians and party bosses who enable the corruption driving up costs for all of us.



Pete is joining a movement of Republicans, Democrats,? pic.twitter.com/7c7i3agln4 — Seth Bodnar for Montana (@SethBodnarForMT) October 23, 2026

La perspectiva de Buttigieg es que Bodnar tiene mayor probabilidad de vencer al republicano Kurt Alme.

No obstante, aunque se le ha pedido a Alani Bankhead declinar en favor del aspirante independiente, ella se niega a hacerlo a sabiendas de que al retirarse de la contienda obligaría al Partido Demócrata a elegir a un nuevo candidato, pues así lo marcan las reglas del proceso.

“Montana merece un senador que luche contra la corrupción en Washington, defienda la libertad reproductiva y colabore con ambos partidos para reducir costos y lograr resultados concretos. Seth Bodnar será ese senador”, expone Buttigieg en su texto.

De acuerdo con Decision Desk HQ (DDHQ), empresa estadounidense especializada en el seguimiento en tiempo real, análisis y proyección de resultados electorales, si hoy se llevarán a cabo las votaciones, el conservador Kurt Alme se perfilaría como el vencedor, con 41.9% de respaldo.

La segunda posición sería para el independiente Seth Bodnar, con un 29.4% de respaldo ciudadano; y la demócrata Alani Bankhead ocuparía la tercera posición, con un 17.1%.

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