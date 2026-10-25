Lewis Hamilton habla de su relación con los hijos de Kim Kardashian

Lewis Hamilton elogió a los cuatro hijos de su novia, Kim Kardashian, durante un panel organizado el sábado en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas. El piloto compartió algunos comentarios poco habituales sobre el tiempo que pasa con North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7.

“Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad”, expresó Hamilton durante el evento. Luego añadió: “Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”. También explicó que, como Kardashian tiene cuatro hijos, puede jugar con ellos, y reveló que este año les compró un perro: “La pequeña Halo es un nuevo miembro de la familia”.

¿Cuándo fueron vistos por primera vez?

Kardashian comparte a sus cuatro hijos con su exmarido Kanye West, de quien se separó en 2021 tras siete años de matrimonio. La empresaria y Hamilton fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en febrero, después de que se les viera disfrutando de una escapada romántica al Reino Unido.

La pareja dio un gran salto en su romance con su primera aparición pública en la Super Bowl de 2026, el 8 de febrero, y oficializaron su relación en Instagram en abril. En aquel momento, Hamilton compartió un vídeo en el que aparecía junto a Kardashian conduciendo por Tokio en un Ferrari F40.

Durante el verano, también se vio al piloto de F1 pasando tiempo con Saint, el hijo mayor de la estrella de telerrealidad, en una tienda de Tokio que vende cartas Pokémon raras.

En julio, Kardashian compartió una foto de Hamilton pasando el rato con sus hijos durante la escapada familiar del 4 de julio. En una instantánea, Hamilton y Kardashian posaron para una selfie con Chicago. “Verano en el lago con mi gente favorita”, escribió ella junto a la foto.

Una fuente cercana declaró anteriormente a la revista People que Kardashian es “muy selectiva” con las personas en las que confía para que estén cerca de sus hijos. “Ella es muy protectora con ellos y no se toma a la ligera las nuevas presentaciones”, afirmó la fuente. “El hecho de que Lewis haya pasado tiempo con los niños refleja la gran confianza que ella tiene en él”.

La última relación importante de Hamilton fue con Nicole Scherzinger, entre 2007 y 2015.

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