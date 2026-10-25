Miles de seguidores venezolanos reciben a María Corina Machado y exigen elecciones presidenciales

Una multitud de venezolanos salió a las principales carreteras para recibir a María Corina Machado, quien regresó al país después de más de 10 meses fuera y recorrió varios estados hasta llegar a Caracas, donde sus simpatizantes reclamaron elecciones presidenciales. La dirigente opositora, distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, encabezó una caravana que partió del estado Lara y atravesó Yaracuy, Carabobo y Aragua antes de dirigirse a la capital.

Durante el trayecto, miles de personas se congregaron para saludarla, muchas de ellas vestidas con los colores de Vente Venezuela, el partido que lidera. Machado viajó en vehículos blindados mientras sus seguidores se acercaban entre abrazos, regalos y consignas como “María Corina te amo”, “Bienvenida a tu país” y “No te vamos a dejar sola”.

En la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en Caracas, los manifestantes insistieron en la necesidad de convocar nuevos comicios para definir el rumbo político del país. “Acaba de llegar nuestra líder, única, María Corina Machado, futura presidente de la República de Venezuela y el pueblo exige elecciones ya”, expresó Yraima Paredes, militante de Vente Venezuela.

Paula Ramírez consideró que el regreso de la opositora representa un cambio para Venezuela, mientras otros simpatizantes manifestaron su esperanza de que el país avance hacia una nueva etapa política. María Rodríguez, una docente de 60 años que acudió a recibirla en Aragua, describió la llegada como “la puerta a la libertad, a la nueva esperanza, al futuro de nuestros venezolanos”.

La presión por convocar elecciones aumenta

El retorno de Machado se produce después de que abandonara Venezuela clandestinamente para viajar a Noruega, donde recibió el Nobel de la Paz por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Antes de salir, permaneció oculta durante meses ante el riesgo de ser detenida, después de que las autoridades iniciaran investigaciones en su contra tras las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin publicar el desglose completo de los resultados. La oposición sostuvo que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la victoria, con pruebas que, según sus representantes, respaldaban esa afirmación.

La situación política cambió en enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, que él ha negado. Desde entonces, Delcy Rodríguez, antigua aliada de Maduro, ejerce como presidenta encargada con el respaldo de la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el periodo provisional autorizado para su mandato ha vencido y todavía no hay una fecha establecida para las elecciones presidenciales.

Machado y sus aliados exigen que el gobierno anuncie un calendario electoral. En contraste, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado que Venezuela necesita estabilizar su economía y reconstruir instituciones como el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral antes de celebrar nuevos comicios.

Rubio atribuyó el regreso de Machado a la mediación de Estados Unidos, mientras Dinorah Figuera, representante opositora en las conversaciones políticas con el chavismo, sostuvo que su retorno en “libertad” refleja avances en las negociaciones. El presidente Trump, consultado sobre la llegada de Machado, afirmó que esperaba que estuviera a salvo y añadió: “Pero nos está yendo muy bien en Venezuela”.

La dirigente anunció su regreso en redes sociales con el mensaje “Estoy aquí. Con ustedes”, pero no había ofrecido declaraciones a los medios al momento de la información. Su llegada reaviva las expectativas de sus seguidores y las interrogantes sobre cuándo podrán los venezolanos elegir nuevamente a su presidente.

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