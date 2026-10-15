Machado acusa a EE.UU. de excluirla del diálogo sobre el futuro de Venezuela

La dirigente opositora María Corina Machado cuestionó la estrategia del presidente Donald Trump en Venezuela, al denunciar que Washington la ha dejado al margen de las negociaciones políticas en Caracas y respaldar acuerdos petroleros con empresarios a los que vincula con presuntos actos de corrupción.

En una entrevista con The New York Times realizada en Panamá, donde permanece fuera de su país, Machado también lanzó fuertes críticas contra Alejandro Betancourt, empresario que obtuvo un acuerdo energético con la administración Trump para operar campos petroleros que representan cerca de una quinta parte de las reservas probadas venezolanas.

La opositora calificó a Betancourt como «uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente en estos momentos» y describió como «corrupción obscena» las prácticas que, según sus señalamientos, han perjudicado a los venezolanos. Machado afirmó que no lo consideraría un socio comercial viable si llegara a encabezar un gobierno democrático. Sus declaraciones se producen mientras Washington mantiene contactos con el gobierno de Delcy Rodríguez y otros sectores de la oposición para definir el rumbo político y económico del país sudamericano.

La dirigente aseguró que Estados Unidos no la incluyó en las conversaciones que se desarrollan esta semana en Caracas, pese a su liderazgo opositor y a su participación en el proceso electoral venezolano. El Departamento de Estado rechazó esa versión y sostuvo que el partido de Machado había recibido una invitación para participar. Una portavoz de la dependencia afirmó que «María Corina tiene todo el derecho de entrar a su país cuando quiera regresar».

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que celebran esta semana en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, en una entrevista? pic.twitter.com/57X8CLlXdw — Radio América HN (@radioamericahn) October 16, 2026

Machado promete regresar y exige garantías para las inversiones

La dirigente, ganadora de las primarias opositoras de 2023 y promotora de la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia en 2024, aseguró que regresará a Venezuela «antes de lo que se imaginan» para movilizar a sus simpatizantes de cara a futuras elecciones.

También defendió la posibilidad de atraer inversiones extranjeras, aunque condicionó su respaldo a que los acuerdos respeten la legislación nacional. «Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados», declaró. El acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por Betancourt, contempla concesiones para operar 17 campos petroleros con alrededor de 65,000 millones de barriles en reservas probadas, según la información difundida sobre el convenio.

La empresa cedió el 35% de su matriz a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, mientras que el Departamento de Estado podrá comprar el 20% de la producción a costo.

Betancourt ha sido señalado por presuntos sobreprecios en contratos gubernamentales para plantas eléctricas. Su trayectoria también ha sido objeto de investigaciones judiciales en distintos países. Machado sostuvo que Venezuela necesita «seguridad, estabilidad y legitimidad» para ampliar las inversiones. Además, propuso una comisión independiente de la verdad para documentar abusos y establecer reparaciones para las víctimas, al insistir en que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia.

Sus declaraciones evidencian la distancia entre sus aspiraciones políticas y la estrategia de Trump, quien respaldó la continuidad del chavismo bajo Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Pese a ello, Machado afirmó que sigue convencida de que Washington busca una transición democrática.

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