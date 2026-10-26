Buscan a preso condenado a cadena perpetua que escapó de una cárcel en Tennessee

Las autoridades de Tennessee desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a Jacob Morley, un hombre de 28 años condenado a cadena perpetua por asesinato que escapó del Northwest Correctional Complex, una prisión ubicada en Tiptonville, al noroeste del estado.

El Departamento de Correcciones de Tennessee (TDOC) confirmó este lunes 26 de octubre que el recluso logró salir del centro penitenciario después de atravesar la cerca de seguridad, según las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia.

Morley cumplía una sentencia de prisión perpetua por una condena dictada en el condado de Carter, relacionada con asesinato en primer grado y otros delitos.

Las autoridades estatales trabajan junto con organismos policiales locales y federales para localizarlo, mientras advierten a los residentes que no intenten acercarse ni detenerlo por su cuenta.

Cámaras captaron cómo el preso atravesó la cerca de seguridad

De acuerdo con el Departamento de Correcciones de Tennessee, el personal del Northwest Correctional Complex detectó la ausencia de Morley alrededor de las 11:30 p. m. del domingo 25 de octubre.

“Alrededor de las 11:30 p. m. del 25 de octubre de 2026, el personal de NWCX confirmó que Morley no estaba presente e inmediatamente realizó un recuento de emergencia y una búsqueda en las instalaciones”, informó la agencia.

Durante la revisión de las grabaciones de seguridad, los funcionarios comprobaron que el recluso había conseguido atravesar la cerca perimetral de la prisión.

Las cámaras también mostraron que Morley abandonó el establecimiento vistiendo el uniforme del Departamento de Correcciones.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado cómo consiguió vulnerar el perímetro de seguridad ni cuánto tiempo transcurrió entre su salida y la detección de su ausencia.

Tampoco han informado si contó con ayuda de otras personas.

Quién es Jacob Morley, el condenado por asesinato que escapó en Tennessee

Según los registros del TDOC, Morley cumplía una condena de cadena perpetua por delitos cometidos en el condado de Carter, Tennessee.

Entre los cargos por los que fue condenado figuran asesinato en primer grado, robo con allanamiento agravado, manipulación de pruebas, evasión de arresto y vandalismo.

De acuerdo con WJHL, medio afiliado a ABC News en Tennessee, Morley fue declarado culpable de asesinato en 2022.

El Departamento de Correcciones publicó un cartel de búsqueda con su descripción física para facilitar su identificación.

Las características difundidas por las autoridades son:

Nombre: Jacob Morley.

Jacob Morley. Edad: 28 años.

28 años. Estatura: 5 pies y 11 pulgadas (aproximadamente 1,80 metros).

5 pies y 11 pulgadas (aproximadamente 1,80 metros). Peso: 240 libras (aproximadamente 109 kilogramos).

240 libras (aproximadamente 109 kilogramos). Color de ojos: verde.

verde. Color de cabello: castaño.

Las autoridades señalaron que el fugitivo vestía el uniforme penitenciario cuando salió de las instalaciones, aunque no han confirmado si continúa utilizando esa ropa.

Sheriff advierte que no deben acercarse al fugitivo

El sheriff del condado de Lake, Bryan Avery, pidió a los residentes mantenerse atentos y actuar con precaución mientras continúa la búsqueda.

En un comunicado divulgado el lunes, Avery recomendó no confrontar al hombre ni intentar detenerlo.

“Cualquier persona que se encuentre con Morley o crea haberlo visto no debe acercarse, confrontarlo ni intentar detenerlo”, advirtió.

“En su lugar, debe llamar inmediatamente al 911 y proporcionar cualquier información relevante a las autoridades”, agregó.

El Departamento de Correcciones también solicitó la colaboración de la comunidad para localizar al fugitivo.

“El TDOC está comprometido con la protección de la seguridad pública y pide a la comunidad que se comunique inmediatamente con las autoridades si tiene información sobre su paradero o cree haberlo visto”, señaló la institución.

El organismo confirmó que mantiene coordinación con agencias policiales locales, estatales y federales para lograr su captura.

Dónde está la prisión de la que escapó

El Northwest Correctional Complex se encuentra en Tiptonville, una localidad del condado de Lake, en el noroeste de Tennessee.

De acuerdo con el Departamento de Correcciones estatal, el establecimiento tiene capacidad operativa para albergar a 1.776 hombres privados de libertad.

La prisión recibe internos de distintos niveles de custodia, desde seguridad mínima hasta categorías de vigilancia más estricta.

Tras la fuga, el personal penitenciario realizó un recuento de emergencia y revisó las instalaciones para establecer las circunstancias en las que Morley logró salir del centro.

Las autoridades no han anunciado detenciones relacionadas con la fuga ni han precisado hacia dónde podría haberse dirigido el condenado.

Cómo proporcionar información sobre Jacob Morley

El Departamento de Correcciones de Tennessee mantiene habilitados sus canales de comunicación para recibir información sobre el paradero del fugitivo.

Cualquier persona que crea haber visto a Morley puede comunicarse con el TDOC al 1-844-832-3463 o llamar al 911.

Las autoridades insistieron en que los ciudadanos no deben intentar detenerlo por su cuenta.

La búsqueda continúa y, hasta la información difundida este lunes, Morley permanecía prófugo.

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