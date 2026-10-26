Jorge Olivares estrena “Cartas Forenses”, el video podcast que pone la empatía en el centro de la ciencia forense

El médico forense Jorge Olivares estrena “Cartas Forenses”, un proyecto que apuesta por acercar la ciencia a las historias humanas sin recurrir al morbo y dar voz a quienes sienten que las instituciones les han fallado. Se trata de un video podcast, spin-off de “Relatos Forenses”, que llega a Amazon Music. La producción permitirá al público elegir entre escuchar o ver los episodios, que se estrenarán cada semana.

En entrevista con La Opinión de Los Ángeles, Olivares habló del origen del proyecto, de cómo equilibra el rigor científico con el consuelo emocional, de las dudas que más se repiten en las cartas de las familias y de por qué buscar respuestas forenses ayuda a transitar el duelo.

¿Cómo surge la idea?

El proyecto nace del éxito de “Relatos Forenses”, pero sobre todo de una constatación: hay personas que necesitan ser escuchadas. Fue Pepe Grajales, director y dueño de ese programa, quien planteó a la producción y al propio Olivares la necesidad de hacer algo para acercarse más a la gente y responder preguntas que quedaron abiertas.

Esas dudas, explica el forense, pueden acompañar a una persona toda la vida. “Hay gente que puede fallecer llevándose estas preguntas que generan angustia, generan incertidumbre y sobre todo ansiedad”, señala. Y subraya que lo que más ansiedad produce al ser humano es la incertidumbre: ¿qué sucedió?, ¿qué va a pasar?

Por eso, cuando alguien confía en el programa para que se lea su carta, la respuesta médica y técnica puede aliviar. Olivares considera que, al terminar la grabación, los participantes “se fueron un poco más tranquilos”.

¿Cómo se equilibra el rigor científico con el consuelo emocional en un momento de pérdida?

Se suele asociar la ciencia forense con la frialdad de la investigación o el misterio, pero Cartas Forenses pone la empatía en el centro. Para Olivares, el equilibrio tiene una raíz personal: él también estuvo del otro lado.

Fue víctima de la delincuencia. Junto con su madre, sufrió un asalto en el que les saquearon la casa y los amarraron. Él fue golpeado con la cacha de un arma, lo que le provocó estrés postraumático y requirió la valoración de neurocirujanos y un neurólogo. Al acudir al Ministerio Público, recuerda, recibieron un trato carente de empatía justo cuando más lo necesitaban. “Es el deber de las instituciones, porque por eso pagamos impuestos, y lamentablemente no fue así”, afirma.

Aquella experiencia lo marcó con el dolor, la incertidumbre y la necesidad de gritar “ayúdenos”. Por eso agradece a Amazon Music y a Grajales la oportunidad de trabajar directamente con la gente, y busca que quienes participan se sientan “cobijados”, escuchados y con sus dudas aclaradas a través de las cartas reales que reciben.

Dudas más recurrentes con las que quedan las familias tras una pérdida

Según Olivares, hay dos elementos centrales. El primero es que madres y padres acuden para pedir justicia y que alguien los escuche; ese, dice, es el primer pilar del programa. El segundo es una pregunta que se repite una y otra vez: ¿llegó a sufrir mi hija o mi hijo? ¿Cuánto tuvo de agonía?

No es una duda exclusiva de quienes escriben al programa, aclara, sino de la mayoría de las personas que han perdido a un ser querido por una muerte violenta. Una respuesta acorde con la cuestión médica y dada con empatía asegura, permite que la persona se vaya más tranquila.

¿Por qué poner en palabras o buscar respuestas forenses ayuda a transitar un duelo que a veces parece insuperable?

Olivares recurre a sus estudios en tanatología. Existen distintas corrientes, explica: unas sostienen que el duelo sana y otras que nunca se sana, pero que se puede volver transitable. Pone un ejemplo cotidiano: un comercial o un recuerdo pueden dibujar una sonrisa al evocar a un ser querido que ya falleció, pero después de esa sonrisa suele quedar “un ligero amargor”, el pensamiento de “no estás aquí conmigo, no te tengo aquí”.

La experiencia es distinta cuando la muerte es producto de un hecho trágico. Olivares recuerda la llamada en plena madrugada, a veces de alguien sin tacto que solo dice que venga a la fiscalía o a la alcaldía a reconocer el cuerpo. Es, advierte, una muerte que queda en las personas y que seguirá supurando, no solo por la manera en que ocurrió, sino también por la falta de justicia.

Este nuevo título marca el estreno de video podcasts en Amazon Music en México y estarán disponibles exclusivamente para escuchar o ver en la plataforma, con estrenos el 26 y 28 de octubre.

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