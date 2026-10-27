Cómo disfrazarte en Halloween 2026, según tu signo del zodiaco

Halloween está cada vez más cerca y elegir el disfraz perfecto puede convertirse en uno de los planes más divertidos de octubre. Si todavía no sabes cómo sorprender en la fiesta del 31 de octubre, la astrología puede darte algunas ideas para encontrar un atuendo que combine con tu personalidad zodiacal.

Desde un pirata aventurero hasta un vampiro misterioso o un payaso diabólico, cada signo del zodiaco tiene características que pueden inspirar un disfraz original.

De acuerdo con las recomendaciones atribuidas a astrólogos de Astrocentro, la clave está en elegir una caracterización que refleje tu forma de ser y te permita disfrutar al máximo de la noche más terrorífica del año.

Descubre qué disfraz de Halloween 2026 corresponde a tu signo zodiacal y prepárate para destacar entre brujas, fantasmas y criaturas espeluznantes.

Aries: un pirata

Para Aries, el disfraz de pirata es una opción ideal. Este signo de fuego se asocia con la aventura, la independencia y el deseo de explorar nuevos caminos.

Un sombrero, un parche en el ojo y algunos accesorios inspirados en los antiguos navegantes bastarán para construir un atuendo lleno de personalidad.

Si quieres darle un toque original, puedes añadir una espada de utilería y maquillaje de aspecto desgastado.

Tauro: un fantasma

Tauro puede apostar por el clásico disfraz de fantasma. Su carácter discreto, según las interpretaciones astrológicas, combina con una caracterización sencilla que no necesita demasiados accesorios.

Una túnica blanca, maquillaje pálido y algunos detalles oscuros pueden convertir este atuendo tradicional en una opción elegante y aterradora.

Géminis: una bruja divertida

Géminis tiene en la bruja su disfraz perfecto para Halloween. Su personalidad curiosa y divertida permite experimentar con diferentes estilos, desde una hechicera de aspecto misterioso hasta una bruja de película de terror. Un sombrero puntiagudo, una escoba y un maquillaje creativo ayudarán a completar el look.

Cáncer: un disfraz en pareja o familia

Para Cáncer, Halloween puede ser la oportunidad de compartir una experiencia con sus seres queridos. Una temática grupal, como magos, calaveras o personajes de una historia fantástica, encaja con la importancia que este signo suele conceder a los vínculos emocionales.

Coordinar colores, accesorios y maquillaje hará que el grupo destaque en cualquier fiesta.

Leo: un científico loco

Leo puede elegir el disfraz de científico loco o médico de una película de terror. Esta propuesta le permitirá convertirse en el protagonista de la noche y jugar con una apariencia extravagante.

Una bata blanca, el cabello despeinado y unas gafas llamativas pueden completar la caracterización. Para mantener el ambiente divertido, puedes incorporar accesorios ficticios propios de un laboratorio embrujado.

Virgo: un vampiro elegante

El vampiro es la alternativa recomendada para Virgo. Este personaje combina misterio, elegancia y una estética clásica que puede adaptarse a diferentes estilos.

Una capa oscura, colmillos falsos y maquillaje pálido son suficientes para conseguir un resultado reconocible sin complicaciones.

Libra: gato o Catwoman

Libra puede elegir entre un disfraz de gato y una caracterización inspirada en Catwoman. Ambas opciones permiten combinar diversión, estilo y creatividad.

Unas orejas, maquillaje felino y prendas negras pueden ser suficientes para construir un atuendo llamativo sin perder comodidad durante la fiesta.

Escorpio: el diablo

Para Escorpio, el disfraz de diablo representa su personalidad intensa y enigmática. Unas pequeñas astas, ropa roja o negra y un maquillaje dramático pueden crear una apariencia imponente.

Si buscas un efecto más terrorífico, añade sombras oscuras alrededor de los ojos y detalles que resalten la expresión.

Sagitario: disfraz inspirado en una película o serie

Sagitario puede convertir Halloween en una celebración entre amigos. La idea es elegir una película o serie y disfrazarse en grupo de sus personajes. Esta alternativa permite aprovechar la creatividad colectiva, coordinar atuendos y crear una entrada memorable en la fiesta.

Capricornio: una calavera

Capricornio suele asociarse con la practicidad, por lo que un maquillaje de calavera puede ser su mejor opción.

No hace falta invertir demasiado tiempo ni dinero: una base clara, detalles negros alrededor de los ojos y líneas que simulen los dientes pueden transformar el rostro en pocos minutos.

Acuario: un zombi

Acuario puede apostar por un zombi de apariencia excéntrica. Su disfraz admite combinaciones originales, ropa desgastada y maquillaje de fantasía.

Las manchas de color, las ojeras pronunciadas y los movimientos característicos del personaje ayudarán a darle vida al atuendo.

Piscis: un payaso diabólico

Piscis puede sacar su lado más creativo con un disfraz de payaso diabólico. Esta opción combina humor oscuro y terror, dos elementos que pueden dar lugar a una caracterización memorable.

Una sonrisa exagerada, maquillaje contrastante y ropa de colores inquietantes completarán el conjunto.