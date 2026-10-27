Donald Trump arremete en contra de Barack Obama y lo tacha de haber sido “un pésimo presidente”

Al presidente Donald Trump no le resultaron nada gratos los señalamientos emitidos por Barack Obama en contra de la remodelación llevada a cabo en la Casa Blanca y lo tachó de haber sido “un pésimo mandatario” durante los ocho años de su administración.

El fin de semana, en un mitin de campaña efectuado en Ohio con el objetivo de impulsar las campañas de sus colegas demócratas Amy Acton, candidata a gobernadora; y Sherrod Brown, aspirante a senador; el afroamericano de 65 años despotricó en contra del actual jefe de la nación y su proyecto de embellecer a uno de los recintos más emblemáticos de la historia estadounidense.

“No sé si se han dado cuenta, pero parece estar muy centrado en las reformas del hogar. Debería salir en HGTV.

Ha dejado la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory”, expresó Obama.

With Election Day less than two weeks away, tune in to find out why you should vote for @AmyActonOH and @SherrodBrown. https://t.co/FrR5ZsFMul — Barack Obama (@BarackObama) October 24, 2026

En respuesta, el magnate neoyorquino aprovechó que le dieron uso de la palabra en un evento celebrado en Corinth, Mississippi, y aclaró que su adversario político tuvo oportunidad de gobernar a la nación y hacer cosas importantes como las que él está llevando a cabo, pero su inteligencia no le ayudó.

“No lo entiende porque no es un tipo inteligente. Por la forma en que dirigió el país, solo una persona estúpida lo haría.

Tenemos que explicarle a Obama que la Casa Blanca es un símbolo de Estados Unidos y que debe mantenerse en buen estado. Hay que pintarla, el yeso exterior no puede desprenderse de las paredes y las magníficas decoraciones y ornamentos de las ventanas no pueden estar en mal estado en un lado y desprendiéndose del otro”, mencionó.

Acto seguido, el republicano de 80 años explicó reiteró que la Casa Blanca demandaba con urgencia arreglos que saltaban a la vista, pero que sus antecesores se negaron a ver.

“No se trata de dinero. Se trata de ver. Tipos como Obama no lo ven. No ve la suciedad, no ve la mugre, no ve los adornos rotos de un edificio. Que digas que era un Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente”, puntualizó.

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