EE.UU. acusa a miembros de una red que robaba vehículos para enviarlos a cárteles mexicanos

El Paso es un importante punto de cruce fronterizo utilizado como parte de una “inquietante tendencia” de cárteles de la droga que emplean a personas para contrabandear vehículos robados desde Estados Unidos a México para usarlos en sus operaciones ilegales, informaron las autoridades.

“A principios de este año, fiscales federales y agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional detectaron una tendencia preocupante: vehículos robados, propiedad de particulares y empresas de alquiler de autos, estaban siendo traídos desde todo el país a El Paso y cruzados a México“, declaró Justin R. Simmons, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas.

Simmons, el Agente Especial Adjunto a Cargo de HSI en El Paso, Vance Belyeu, y el Agente Especial a Cargo del FBI en El Paso, Coult W. Markovsky, junto con otros agentes federales, estatales y locales, anunciaron los resultados de la “Operación Southbound Takedown” durante una conferencia de prensa el lunes 26 de octubre en la Fiscalía Federal en el centro de El Paso.

La Operación Southbound Takedown se puso en marcha en primavera tras detectarse una tendencia de vehículos robados que eran llevados a Ciudad Juárez y utilizados por cárteles de la droga, según informaron los responsables federales de las fuerzas del orden. Entre los vehículos robados se encontraban automóviles privados y de alquiler.

“La investigación reveló que se robaban autos en todo el país, y El Paso era el principal punto de cruce para estos vehículos”, declaró Simmons. “Los cárteles que utilizaban estos vehículos reclutaban a ciudadanos estadounidenses y a personas que podían cruzar legalmente de Estados Unidos a México y viceversa”.

? OPERATION SOUTHBOUND TAKEDOWN



HSTF Investigation in El Paso Charges 13 for Allegedly Transporting Stolen Vehicles from U.S. to Cartels in Mexico: OVER A DOZEN facing federal interstate transporting stolen property charges@USAO_WDTX @HSIElPaso @FBIElPaso announced the? pic.twitter.com/fgPbAw703o — Homeland Security Task Force (@HSTaskForce) October 26, 2026

La operación ha resultado en la acusación y arresto de al menos 13 personas por cargos federales relacionados con el contrabando de vehículos robados. Los cargos incluyen conspiración para el transporte interestatal de propiedad robada y complicidad en el transporte interestatal de propiedad robada, según consta en los registros judiciales federales.

Once de los acusados ​​son ciudadanos estadounidenses y dos son mexicanos, indicó Simmons.

La investigación, que abarcó Estados Unidos y México, recuperó 29 vehículos valorados en más de 1.1 millones de dólares. Los vehículos habían sido robados en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo El Paso y Chicago, y en estados que van desde Florida hasta California.

Los vehículos robados están siendo utilizados por los cárteles de La Línea y Sinaloa, que operan en Ciudad Juárez y sus alrededores, según informaron las autoridades federales.

“Estos no son delitos aislados contra la propiedad”, declaró Belyeu. “Los vehículos robados relacionados con esta operación se utilizan para apoyar las operaciones diarias de peligrosas organizaciones criminales en Estados Unidos y México”.

Los líderes de las fuerzas del orden federales se encontraban junto a fotografías que mostraban varios vehículos robados con impactos de bala como evidencia de cómo los cárteles de la droga “explotan los vehículos robados para alimentar la violencia y poner vidas en riesgo”.

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