Índice de confianza del consumidor estadounidense se recupera en octubre

De acuerdo con datos publicados este martes por el Conference Board, el índice de confianza del consumidor subió 7.5 puntos hasta ubicarse en los 91.7 puntos en octubre en comparación con los 84.2 puntos del mes anterior.

Aunque los estadounidenses siguen luchando con los altos precios por la elevada inflación, la reciente lectura es una de las más bajas desde el 2014. Al respecto, Fergus McCormick, economista sénior de The Conference Board, comentó que “la recuperación estuvo en consonancia con la moderación de los precios minoristas de la gasolina entre septiembre y octubre”, dijo.

Para McCormick, pese al aumento registrado en octubre, la confianza del consumidor se mantuvo en la tendencia descendente a largo plazo que ha persistido durante los últimos años.

Entre las principales preocupaciones de los consumidores estadounidenses se encuentra el precio de la gasolina, el cual, según datos de la Asociación Americana de Automóviles (AAA), el costo promedio de un galón regular se estableció esta semana en los $4.27 dólares en comparación con los $3.04 del año pasado.

En el informe se destacó que, aunque hubo una ligera caída de los precios de la gasolina, los estadounidenses siguen mostrando su preocupación por la inestabilidad económica, con una inflación por encima del 3% y un mercado laboral ajustado tras un ritmo de contratación mucho más lento.

Según los resultados de la encuesta de The Conference Board, el porcentaje de personas que afirmaron que en este momento es “difícil conseguir trabajo” se mantuvo en el 21.4%, tras una tasa de desempleo que se mantiene en los 4.2%, y 29,000 vacantes registradas el año pasado.

Finalmente, entre las otras preocupaciones que demuestran los consumidores está el salario promedio, que hasta los momentos no se equipara con la inflación y que solo mantiene un aumento del 3% en comparación con el año anterior, uno de los niveles más bajos desde 2021.

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