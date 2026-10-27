Jay- Z protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl

La NFL, Apple Music y la agencia Roc Nation anunciaron que el rapero Jay-Z será el artista estelar del esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI.

El evento cumbre del fútbol americano se llevará a cabo el próximo 14 de febrero de 2027 en las instalaciones del imponente SoFi Stadium, situado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles.

La noticia, revelada durante la transmisión del tradicional partido de Monday Night Football, marca un acontecimiento histórico. Desde el año 2019, la compañía de entretenimiento Roc Nation —fundada por el propio rapero— mantiene una alianza estratégica con la NFL para encargarse de la dirección artística y la curaduría musical de los shows de medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, tras años de operar detrás de bambalinas como arquitecto y productor ejecutivo de las actuaciones de grandes figuras, el magnate musical asumirá finalmente el rol estelar.

“Treinta años de música, trabajo y cultura en el más grande escenario del mundo”, expresó el artista a través de un comunicado oficial emitido tras el anuncio.

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, reconoció que desde el inicio de la colaboración con Roc Nation existía el deseo mutuo de que el intérprete de éxitos como “Empire State of Mind” y “9 Problems” pisara ese escenario en el momento indicado.

Con una carrera galardonada con 25 premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, el repertorio de Jay-Z promete un recorrido de tres décadas de éxitos que han moldeado la cultura hip-hop global.

Aunque los detalles sobre los artistas invitados que podrían acompañar al rapero sobre la tarima se mantienen en secreto, la producción ejecutiva correrá nuevamente a cargo de Roc Nation.

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