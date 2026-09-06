Jay-Z interrumpió show en Londres para felicitar a Beyoncé por su cumpleaños

En una velada inolvidable que combinó música, emoción y romance, el rapero Shawn Carter, conocido mundialmente como Jay-Z, hizo una pausa durante su esperado concierto en la capital británica para festejar el cumpleaños número 45 de su esposa, la superestrella Beyoncé.

El show, realizado en el Tottenham Hotspur Stadium como parte de su gira conmemorativa, se vio interrumpido cuando el intérprete de “Empire State of Mind” pidió coordinar con el equipo de producción para enfocar una cámara hacia uno de los palcos VIP del recinto.

Al aparecer la imagen en las pantallas gigantes, la multitud estalló en vítores al reconocer a la intérprete de “Texas Hold ‘Em”, quien vestía una sudadera deportiva en un tono relajado para la ocasión.

Con el rostro de la cantante iluminando el estadio, Jay-Z tomó el micrófono e inició el clásico cántico de “Cumpleaños Feliz”. Segundos después, una impresionante exhibición de fuegos artificiales estalló alrededor del estadio, coronando la dedicatoria romántica.

Beyoncé, visiblemente emocionada, agradeció el gesto desde la suite privada saludando al público, enviando besos con las manos y haciendo el clásico gesto del diamante de Roc Nation, mientras modulaba a las cámaras un efusivo “Oh, Dios mío” ante la magnitud de la sorpresa.

“Me va a matar por eso, pero no importa”, bromeó el rapero de 56 años ante la multitud, provocando las risas de los asistentes antes de reanudar el repertorio del espectáculo.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades de la industria y la cultura popular británica, sumándose a la celebración de una de las parejas más influyentes de la industria musical.

El festejo de Beyoncé coincidió además con una fecha especial en su carrera, al conmemorarse los 20 años del lanzamiento de su aclamado álbum “B’Day”.

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