Beyoncé lanza una canción inédita por los 20 años de su álbum “B’Day”

En pleno fin de semana festivo del 4 de julio, Beyoncé decidió consentir a sus seguidores, el “BeyHive”, con un inesperado regalo. La ganadora de 35 premios Grammy rompió un silencio musical de dos años al lanzar “Morning Dew (Donk)”, el primer adelanto de lo que será la reedición por el 20 aniversario de su emblemático segundo álbum de estudio en solitario, “B’Day”.

La fecha elegida para el estreno no es ninguna coincidencia. De acuerdo con el comunicado oficial de su firma Parkwood Entertainment, el lanzamiento marca el inicio exacto de una cuenta regresiva de 60 días hacia el próximo 4 de septiembre de 2026, día en el que la artista celebrará su cumpleaños 45 y en el que se publicará esta nueva edición especial de dos décadas del disco.

“Morning Dew (Donk)” cuenta con un equipo de producción y composición de primer nivel, habiendo sido escrita por la propia Beyoncé junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon.

La producción quedó a cargo de la cantante y de Williams. Aunque el tema se presenta dentro de la campaña de celebración de “B’Day”, se cree que la canción arrastra una larga historia entre los archivos de la estrella, habiendo sido objeto de especulaciones e incluso filtraciones parciales por parte de los fanáticos durante la última década.

El sencillo llegó acompañado por un video lírico que rescata material audiovisual grabado hace 20 años por el fotógrafo y director Cliff Watts, un colaborador habitual de la artista que también estuvo a cargo de retratarla para su recordada e histórica portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated en 2007.

Lanzado originalmente en septiembre de 2006, “B’Day” se convirtió en el segundo álbum número uno consecutivo de Beyoncé en la lista Billboard 200, registrando más de 540,000 copias vendidas en su primera semana.

El disco, que consolidó su estatus global tras su debut con “Dangerously in Love”, incluyó himnos generacionales de la música R&B y pop como “Déjà Vu”, “Irreplaceable”, “Ring the Alarm” y “Get Me Bodied”, y se llevó el galardón a Mejor Álbum de R&B Contemporáneo en los premios Grammy de 2007.

Seguir leyendo:

· Beyoncé deslumbra con su radical cambio de look en su regreso a las redes

· Beyoncé ganó su primer Emmy por su especial de Netflix

· ¿Excepción en la Met Gala? Beyoncé asiste con Blue Ivy y abre debate en redes sociales