Beyoncé deslumbra con su radical cambio de look en su regreso a las redes

Beyoncé Knowles-Carter volvió a las redes sociales y de la manera más glamurosa posible. La intérprete de 44 años aprovechó la celebración del Super Bowl 2026 para compartir una serie de instantáneas en Instagram que la muestran más radiante que nunca, estrenando un atrevido corte de cabello bob rubio que marca el inicio de su año.

En las seis fotografías publicadas sin ningún título, se puede ver a la cantante a bordo de un jet privado, posando junto a una televisión de pantalla grande que muestra una pancarta con la frase “día de juego” (Game Day).

Para darle un toque aún más auténtico al momento, una de las imágenes lleva impresa la fecha “8 de febrero de 2026”, simulando la estética de una cámara desechable.

Para la ocasión, Queen Bey apostó por un look monocromático en tonos verdes que no pasó desapercibido. En el exterior del avión, lució una lujosa gabardina larga verde de la marca Rowen Rose con un llamativo relieve, que combinó a la perfección con un bolso de asa de bambú a juego.

Pero fue al quitarse el abrigo cuando mostró su verdadero outfit de “medio tiempo”: un body de Khaite con hombros descubiertos, que combinó con unos leggings con estribos verdes de cintura alta de la firma Seroya, valorados en 228 dólares.

El conjunto lo remató con un cinturón de pelo de poni de la marca Déhanche y unos zapatos rojo oscuro.

En otra de las postales, Beyoncé posa dentro del jet con un elegante traje de pantalón verde con estampado de cocodrilo, mientras sostiene un banderín que dice “TOUCHDOWN”.

Un regreso triunfal a las redes

Aunque ni los paparazzi ni las cámaras del evento lograron captar a la cantante dentro del Levi’s Stadium, las imágenes confirmaron su presencia en el partido. En una de las fotografías, se puede ver el estadio de fondo a través de la ventana del avión, donde Beyoncé aparece recostada en un elegante salón privado.

La ausencia prolongada de la artista en las redes sociales y en actos públicos ha hecho que esta publicación sea todo un acontecimiento. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de cariño y emoción. “¡Oh, te extrañé muchísimo!”, escribió un fan, mientras que otro celebraba con emojis: “😍😍😍 ¡volvió!”.

Este nuevo corte de cabello supone un giro radical en su imagen, ya que Beyoncé había mantenido su larga melena durante años. No es la primera vez que la cantante apuesta por un bob; ya lo lució hace aproximadamente una década, pero desde entonces había optado por llevarlo bastante más largo.

Su última aparición pública importante fue en el Gran Premio de F1 de Las Vegas, donde aún exhibía unos rizos que le caían por debajo del pecho.

