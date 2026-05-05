¿Excepción en la Met Gala? Beyoncé asiste con Blue Ivy y abre debate en redes sociales

Las escaleras el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vieron desfilar a decenas de estrellas durante la velada del 4 de mayo con motivo de la Met Gala 2026. Sin embargo, una de las artistas más aclamadas de la noche fue la de Beyoncé, quien regresó al evento como copresidenta tras una década de ausencia.

Para esta edición, la intérprete de “Crazy in Love” participó como una de las figuras encargadas de la organización junto personalidades como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. La temática elegida se tituló “Fashion is Art” y estuvo vinculada a la exposición “Costume Art”, ubicada en el icónico recinto y centrada en la relación entre la moda y las artes visuales.

La emoción del público se vio multiplicada al ver a la cantante posar junto a su esposo, el rapero Jay-Z, y su hija mayor Blue Ivy Carter. La ganadora del Grammy optó por un llamativo diseño de Olivier Rousteing con inspiración en un esqueleto. El vestido fue acompañado por una voluminosa capa con plumas y un tocado en la cabeza.

Jay-Z, Beyoncé y Blue Ivy Carter en la gala benéfica del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Por su parte, la joven de 14 años desfiló por la alfrombra en un vestido blanco de Balenciaga con falda amplia. El toque juvenil se dio a través de una chaqueta abierta y gafas oscuras.

Pese al derroche de glamour, la presencia de Blue Ivy Carter desató un debate en redes sociales en el que miles de usuarios cuestionaron su debut en el evento debido a las normas de acceso de la Met Gala.

Y es que según las directrices mencionadas en mayo de 2018, la entrada a este evento estaría reservada para personas mayores de 18 años.

Beyoncé y Blue Ivy Carter en la gala benéfica del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Prueba de ello es la ex participante de “Dance Moms”, Maddie Ziegler, quien declaró a The Hollywood Reporter que su participación en la edición de ese año (bajo la temática de “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”) no pudo concretarse por que “no tenía la edad suficiente”.

La atención mediática que generaron estas declaraciones provocaron que el comité organizador emitiera un comunicado en el que se informó sobre la decisión ejecutiva de que la Met Gala “no es un evento apropiado para menores de 18 años”.

A pesar de los cuestionamientos al respecto, tanto Beyoncé como el comité organizador de la Met Gala se ha mantenido al margen de emitir comentarios al respecto.

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