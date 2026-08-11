Beyoncé enfrenta demanda de derechos de autor por “Alien Superstar”

La superestrella estadounidense Beyoncé enfrenta una nueva demanda por presunta infracción de derechos de autor vinculada a “Alien Superstar”, una de las canciones más aclamadas de su álbum “Renaissance” (2022).

La acción legal fue presentada por la compañía Hirose Enterprise y el productor Shuji Hirose, quienes afirman que el tema incluye un fragmento no autorizado de la canción “Moonraker”, interpretada originalmente por John Holiday.

El punto central del reclamo radica en la introducción hablada de “Alien Superstar”. Según documentos judiciales obtenidos por medios especializados, Hirose sostiene que su empresa es la titular legítima de los derechos de “Moonraker” y que el fragmento fue integrado en la producción sin el debido permiso previo a la comercialización del álbum.

Aunque el equipo legal de Beyoncé gestionó y obtuvo una licencia directamente con John Holiday semanas después del estreno del disco, los demandantes argumentan que dicha autorización carece de validez legal. De acuerdo con el escrito presentado ante el tribunal, Holiday ya no poseía la facultad jurídica para ceder el material, debido a que había transferido la totalidad de sus derechos sobre la obra décadas atrás.

Ante esta situación, Hirose Enterprise solicita una orden judicial inmediata para congelar los ingresos derivados de la explotación comercial de la canción, además de reclamar una compensación económica por daños y perjuicios cuya cifra aún no ha sido especificada.

Este proceso representa el segundo intento legal del productor sobre el mismo tema. En julio de 2025, la firma presentó una querella similar contra Parkwood Entertainment y Sony Music, la cual fue desestimada el 26 de junio de 2026 por el juez federal Mark C. Scarsi. Aquella decisión no abordó el fondo del asunto, sino un defecto de forma: la empresa no existía formalmente al momento de radicar la demanda original.

No es el único problema legal que orbita en torno a este éxito. Tras el lanzamiento de “Renaissance” en 2022, la agrupación británica Right Said Fred acusó a la cantante de emplear elementos de su clásico “I’m Too Sexy”. En aquella ocasión, el equipo de Beyoncé desmintió las acusaciones acreditando los permisos correspondientes y los pagos efectuados.

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