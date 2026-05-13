Caso Beyoncé: acusado de robo acepta cargos y es condenado a 2 años de prisión

El proceso legal por robo a la cantante Beyoncé ha avanzado en su beneficio. Y es que recientemente se confirmó que, el hombre acusado de extraer discos duros con música inédita en julio de 2025, se declaró culpable para evitar un juicio con jurado.

De acuerdo con información de Fox 5 Atlanta, citada por Variety, Kelvin Evans se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Fulton y se declaró culpable por los cargos de allanamiento de morada y de entrar en un vehículo con la intención de cometer un robo.

Junto a la declaración de Kevin Evans, se tomaron en cuenta las pruebas presentadas por las autoridades del caso. En una presentación conjunta, los fiscales sustentaron los cargos al hacer referencia a un video de vigilancia que mostraba al acusado conduciendo en un estacionamiento de Atlanta y estacionándose junto al vehículo del que se robaron los discos duros con la información de la artista.

En este sentido, explicaron que las dos maletas presuntamente extraídas por el sujeto fueron llevadas a un edificio habitado por uno de sus familiares: “Nunca volvieron a aparecer”, se dijo en el Tribunal. Además, la sobrina de Evans declaró a la policía que había recibido un iPhone y varios cargadores que figuraban entre los objetos robados.

Es así como Kevin Evans, de 40 años, fue sentenciado a cinco años de prisión. Sin emabrgo, solo dos de ellos serán bajo arresto y el resto en libertad condicional. Aunado a este veredicto se le ordenó mantenerse alejado de las víctimas y del lugar en el que se habría efectuado el robo.

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