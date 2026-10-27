México, el país donde se ocultaban 5 de los 10 prófugos más buscados por el FBI

Cinco personas que figuraban entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos fueron localizadas y detenidas en México entre 2025 y 2026, en operativos relacionados con investigaciones por narcotráfico, homicidio y delincuencia organizada.

Las cinco detenciones fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de los resultados de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, en un contexto de tensiones bilaterales y exigencias de Washington para intensificar el combate a las organizaciones criminales transnacionales.

Los cinco criminales capturados son Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por presuntos vínculos con el tráfico internacional de cocaína; Alejandro Rosales Castillo y Arnoldo Jiménez, acusados de homicidio; Samuel Ramírez Jr., señalado por el asesinato de dos mujeres, y Francisco Javier Román-Bardales, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Del snowboard olímpico a una investigación por narcotráfico

Ryan James Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, en la disciplina de snowboard. Años después, se convirtió en uno de los objetivos prioritarios del FBI por su presunta participación en una red transnacional de tráfico de cocaína relacionada con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, la organización que presuntamente encabezaba transportaba cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, con destino a Canadá y otras regiones de Estados Unidos. Wedding también enfrenta señalamientos por asesinatos, incluido el de un testigo que presuntamente podía declarar en su contra.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement – as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s? pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

En enero de 2026 quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fue trasladado a Los Ángeles. Sin embargo, las versiones oficiales sobre las circunstancias de su entrega presentan una diferencia: el Gobierno mexicano informó que se presentó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, mientras que las autoridades estadounidenses comunicaron que había quedado bajo custodia.

Casi diez años prófugo

Alejandro Rosales Castillo fue detenido el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, después de permanecer casi una década prófugo. El FBI lo buscaba por el asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus, Carolina del Norte.

Castillo había ingresado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI el 24 de octubre de 2017. Una de las pistas que orientaron las investigaciones fueron imágenes de vigilancia que lo mostraron cruzando la frontera de Nogales, Arizona, hacia México el 16 de agosto de 2016, un día antes del hallazgo del cuerpo.

A reward of up to $250,000 is offered for #FBI Ten Most Wanted Fugitive Alejandro Rosales Castillo, wanted for his alleged involvement in the murder of a female co-worker in Charlotte, North Carolina, in August of 2016: https://t.co/ELqLRPRU5j pic.twitter.com/LvsGo2g62g — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) August 17, 2024

El seguimiento del caso involucró a agentes especiales y a un grupo de trabajo de la policía de Charlotte-Mecklenburg, en coordinación con autoridades mexicanas y la oficina de enlace del FBI en la capital del país.

Además del homicidio, Rosales Castillo enfrenta cargos por secuestro, robo a mano armada y sustracción de un vehículo.

Una búsqeuda de más de 12 años

Arnoldo Jiménez fue detenido el 30 de enero de 2025 en Monterrey, Nuevo León, después de permanecer más de 12 años prófugo de la justicia estadounidense.

Las autoridades lo acusan del asesinato de su esposa, Estrella Carrera, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de mayo de 2012 en la bañera de un apartamento en Burbank, Illinois. El hallazgo ocurrió menos de 48 horas después de la boda de la pareja.

Su detención puso fin a más de una década de búsqueda por parte de las autoridades estadounidenses.

Detenido 73 minutos después de entrar en la lista

Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense de 33 años, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, el 10 de marzo de 2026.

Enfrenta cargos por el asesinato de Katie Duhnke y Jessyca Hohn, dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington, durante un ataque ocurrido en mayo de 2023. Un tercer hombre resultó herido en el mismo hecho.

Latest Top Ten Fugitives News! Samuel Ramirez Jr., wanted by @FBISeattle, was apprehended without incident on March 10, 2026, in Culiacán, Sinaloa, Mexico, only 1 hour and 13 minutes after being announced as an addition to the Ten Most Wanted Fugitives list. This is now the? pic.twitter.com/dDY5IbC4PN — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 13, 2026

El caso destacó por la rapidez de la captura: Ramírez fue arrestado 73 minutos después de que el FBI anunciara su incorporación a la lista de los 10 fugitivos más buscados, el 13 de marzo de 2026.

La recompensa ofrecida por datos que permitieran localizarlo aumentó de 25 mil dólares a un millón de dólares. Las autoridades estadounidenses señalaron que la colaboración del público contribuyó a la investigación, aunque no revelaron la identidad de las personas que aportaron información ni confirmaron si la recompensa fue pagada.

Presunto dirigente de la MS-13

Francisco Javier Román-Bardales fue detenido sin incidentes en Veracruz el 17 de marzo de 2025, después de permanecer prófugo durante casi tres años.

El FBI lo identifica como presunto integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha 13, organización criminal transnacional. Las autoridades estadounidenses lo buscaban por cargos relacionados con conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, narcoterrorismo, asociación delictiva y tráfico de migrantes.

La orden de arresto federal en su contra fue emitida en 2022. Tras su detención en México, quedó a disposición de las autoridades estadounidenses.

En conjunto, los cinco casos muestran que las investigaciones estadounidenses llevaron a las autoridades a distintos puntos de México, desde Hidalgo y Nuevo León hasta Sinaloa y Veracruz. También evidencian que las circunstancias de cada captura fueron diferentes: mientras algunas estuvieron precedidas por años de seguimiento, otras se concretaron mediante operativos coordinados o con información aportada por ciudadanos.

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