Mitch McConnell estalla contra la posición asumida por Donald Trump de apoyar a Vladimir Putin

Mitch McConnell, senador por Kentucky, asegura que el presidente Donald Trump está negociando de manera incorrecta con el mandatario ruso Vladimir Putin bajo la falsa creencia de poder finalizar pronto la guerra en Ucrania, lo cual sostiene está lejos de concretarse.

Mediante un artículo de opinión publicado recientemente por The Wall Street Journal, en su faceta de presidente del Subcomité de Asignaciones del Senado para la Defensa, el republicano de 84 años reprobó la posición adoptada por el magante neoyorquino de liberar a Rusia de sanciones económicas para congraciarse con el jefe de kremlin en espera de lograr finalizar un conflicto que lleva cuatro años y medio en desarrollo.

“Esto es objetivamente erróneo, estratégicamente ingenuo y moralmente reprobable. Su servil condescendencia hacia Rusia, recompensando al agresor con el levantamiento de las sanciones, no convencerá al Sr. Putin de que cese. La historia demuestra que tal comportamiento envalentona al autócrata ruso, quien lo interpreta como una debilidad”, expuso.

El veterano legislador sostiene que Trump está cayendo en un error similar de estrategia al cometido por el demócrata Joe Biden, el cual a la postre terminó por fortalecer a Rusia.

“Amenazar con retener la asistencia en materia de seguridad e inteligencia o el acceso a sistemas cruciales de comunicaciones por satélite no debilitará sustancialmente la voluntad de Ucrania de defenderse, pero podría permitir que Putin avance en el campo de batalla, algo que hasta ahora le resultaba inalcanzable. Esto podría prolongar la guerra, no acortarla”, subrayó.

From @WSJopinion: Coddling Putin won’t bring peace to Ukraine. Trump’s obeisance to the Kremlin also imperils his legislative agenda in the lame-duck Congress, writes @SenMcConnell.https://t.co/OYd0fF1J28 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2026

Bajo las condiciones en que se encuentra el tablero geopolítico con Rusia avanzando posiciones ante la complacencia de Washington, Mitch McConnell está convencido en que Donald Trump no sólo está poniendo en riesgo a Europa entera, sino que está comprometiendo la seguridad de Estados Unidos.

“Una victoria rusa tendría consecuencias mucho peores para nuestra economía, nuestra seguridad nacional y nuestra influencia global que unos precios del diésel temporalmente elevados.

Putin es un aliado de Xi Jinping. Seguirá aprovechando cualquier oportunidad para debilitar a Estados Unidos y a Europa.

Un desenlace de esta guerra que facilite a Rusia la amenaza a Europa perjudica nuestros propios intereses”, enfatizó.

En el cierre de su artículo, el legislador de Kentucky da por hecho que sus colegas republicanos en el Senado apoyan a Ucrania y se oponen a lo realizado por Trump hasta el momento.

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