EE.UU. condena a los hermanos Alexander por tráfico sexual en contra de al menos 70 mujeres

Los hermanos Alexander fueron sentenciados a 30 años de prisión federal cada uno por trata de personas con fines sexuales, luego de que los tres fueran declarados culpables de drogar y violar a decenas de mujeres durante más de una década.

Los fiscales federales acusaron a Alon y Oren Alexander, de 39 años, y a su hermano, Tal Alexander, de 40, de explotar su riqueza, poder y estatus social para atraer y agredir sexualmente a mujeres, incluyendo, según alegaron, a dos adolescentes.

Sus sentencias también incluyen 10 años de libertad condicional supervisada.

“La sentencia de hoy deja claro que esta conducta cobarde y siniestra es extraordinariamente grave y será castigada severamente“, declaró el fiscal federal Jamie McDonald en un comunicado.

“Nuestra oficina se enorgullece de buscar justicia en nombre de las víctimas y estamos profundamente agradecidos con las valientes víctimas de este caso que se atrevieron a denunciar para asegurar que los acusados ​​no puedan seguir dañando a otras personas”.

Algunas mujeres presentaron declaraciones de impacto de las víctimas en la sala del tribunal de la ciudad de Nueva York donde se dictaron las sentencias. Nueva York fue uno de los lugares donde las víctimas afirmaron haber sido agredidas por los hermanos Alexander, residentes de Miami. La audiencia de sentencia duró aproximadamente seis horas.

Mientras hablaban de la “cadena perpetua” de trauma y dolor que, según dicen, enfrentan, algunas mujeres lloraron y se dirigieron a los hermanos al prestar declaración, según informó CBS News.

“Jamás imaginé que mi primera vez en los Hamptons se convertiría en una pesadilla”, dijo Bela Koval. “Lo que parecía un lugar hermoso se convirtió en una mansión de horrores, un lugar lleno de oscuros secretos”.

Una mujer que usó el seudónimo de Isa Brooks —quien afirmó haber sido violada por Tal, Alon y sus amigos a los 16 años— recordó cómo “sus ojos se pusieron negros como si me estuvieran atacando animales”.

“Las repercusiones de esto han durado la mitad de mi vida”, dijo Brooks. “Cambió radicalmente el rumbo de mi vida”.

Katie Moore describió a los hermanos como “criminales endurecidos sin remordimientos”. Dijo que Alon y Tal habían mantenido una conversación informal mientras Alon la violaba.

“Ni siquiera son capaces de mostrar respeto por mí y por estas mujeres mirándonos a los ojos mientras hablamos hoy”, dijo Moore mirando a los hermanos. “No somos desechables. Y ellos no son intocables”.

Las mujeres y los fiscales solicitaron a la jueza federal Valerie Caproni que impusiera la pena máxima a cada uno de los hermanos, mientras que los abogados defensores pidieron la pena mínima de 15 años.

Antes de sus arrestos en diciembre de 2024, Tal y Oren habían alcanzado gran notoriedad gracias a su negocio inmobiliario, ganándose el apodo de “El Equipo A” mientras intermediaban en la compraventa de propiedades de lujo en Nueva York, Los Ángeles y Miami. Alon ocupaba un cargo ejecutivo en la empresa de seguridad privada de su familia tras graduarse en la facultad de derecho.

En marzo, el jurado declaró culpables a los hermanos de los diez cargos penales que se les imputaban, incluyendo conspiración para cometer trata sexual y múltiples cargos de trata sexual mediante fuerza, fraude o coacción. Los hermanos se habían declarado no culpables.

En un documento judicial, la fiscalía afirmó que el trío violó o agredió sexualmente al menos a 70 mujeres, calificándolos de “violadores en serie” que se aprovecharon de su influencia como herederos de fortunas inmobiliarias y su cercanía a celebridades para abusar de sus víctimas, en un patrón que comenzó ya en 2001 o 2002, cuando aún estaban en la escuela secundaria.

Según la acusación, los hermanos drogaban a las mujeres a las que atacaban y abusaban de ellas una vez incapacitadas, llegando incluso a tomarles fotos durante las agresiones.

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