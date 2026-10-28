Florida desmantela una red del Cártel de Sinaloa que distribuía droga en Tampa

Las autoridades de Florida anunciaron cargos contra 10 personas acusadas de participar en una red de cocaína vinculada al Cártel de Sinaloa que utilizaba El Paso como centro de transporte para envíos al área de la Bahía de Tampa.

Los investigadores alegan que la organización movía cocaína desde México a través de El Paso antes de transportarla por todo el país en camiones comerciales. La policía de El Paso y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional ayudaron a los detectives de Florida, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

Los fiscales describieron la operación como una rama del Cártel de Sinaloa con sede en Juárez que suministró a Florida envíos mensuales de cocaína desde al menos diciembre de 2025 hasta julio de 2026.

Las autoridades identificaron a Jorge Ramiro Zamonsett como un presunto coordinador de logística en El Paso quien organizaba camiones y vehículos de acompañamiento para los viajes a Florida. La información desarrollada durante la investigación también ayudó a las autoridades a incautar 99 kilogramos adicionales de cocaína en El Paso el 29 de julio y 60 libras de metanfetamina el 20 de octubre.

El caso de Florida se amplió después de que los investigadores interceptaran un envío el 11 de julio.

?MAJOR CARTEL BUST: @AGJamesUthmeier announces the complete dismantling of a massive Sinaloa cartel-linked drug trafficking ring in Tampa Bay



"We’ve made 10 arrests, including one of the cartel's top bosses… The people of Tampa Bay should really feel safer knowing that one of? pic.twitter.com/Izyx0klXts — Florida’s Voice (@FLVoiceNews) October 27, 2026

Detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas y agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida observaron a los mensajeros entregar tres bolsas de lona que contenían aproximadamente 60 kilogramos (alrededor de 132 libras) de cocaína a Daniel Pinales, dijeron las autoridades.

Los investigadores identificaron a Pinales como un distribuidor que abastecía el mercado de Tampa Bay. La incautación de julio dio lugar a cargos adicionales de extorsión y conspiración contra otras personas supuestamente involucradas en el transporte y la distribución.

Las autoridades dijeron que la operación de transporte utilizó camiones tractores inoperables como cobertura, lo que hizo que los envíos parecieran ser trabajos de remolque de rutina.

Después de llegar a Florida, los repartidores se hospedaron en un hotel de Wesley Chapel y transfirieron bolsas de lona con cocaína a Pinales durante reuniones nocturnas, dijeron los investigadores. Luego, Pinales devolvió bolsas de dinero en efectivo para que los mensajeros las transportaran a Texas.

Los investigadores también alegan que Pinales almacenó cocaína en escondites del área de Tampa antes de distribuirla a los traficantes locales.

Entre los acusados ​​se encuentra Erick Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”, a quien las autoridades describieron como el segundo al mando de la organización.

Las autoridades arrestaron a Gómez Tapia en Texas con una orden judicial en Florida con una fianza de 30 millones de dólares y estaba a la espera de extradición. Las autoridades lo identificaron como responsable de mover cocaína a través de la frontera de Texas.

A Zamonsett se le fijó una fianza de 10 millones de dólares. Otro acusado, Miguel Alejandro Carrasco-Lechuga, supuestamente manejaba movimientos de dinero y tareas de vigilancia y estaba detenido en el condado de Pasco, Florida, con una fianza fijada en $1 millón.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo que los investigadores podrían realizar arrestos adicionales mientras revisan las pruebas.

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