Despliegan sistemas terrestres de defensa aérea en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago

A manera de reforzar la seguridad del presidente Donald Trump y su familia, fuerzas armadas estadounidenses desplegaron sistemas terrestres de defensa aérea en el club Mar-a-Lago, en el condado Palm Beach, Florida, donde se ubica la residencia privada del magnate neoyorquino.

De acuerdo con información divulgada por la estación de televisión WPTV, filial de la cadena NBC, algunos sistemas de misiles se encuentran a bordo de varias barcazas cerca de Mar-a-Lago, así como cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

Sin ofrecer detalles precisos, el Servicio Secreto (USSS) emitió un comunicado indicando que el despliegue del arsenal mencionado se llevó a cabo de manera conjunta entre el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom).

“El Servicio Secreto de los Estados Unidos opera en un entorno de alto riesgo y adaptamos continuamente nuestras operaciones de protección para incorporar herramientas, tecnología y métodos de vanguardia que permitan salvaguardar a las personas a nuestro cargo. A petición del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el NORAD y el Comando Norte de los Estados Unidos proporcionan capacidades de sistemas antidrones para apoyar nuestras operaciones de protección”, indica la misiva.

SECURITY SHIFT | Air defense systems have been spotted at Donald J. Trump International Airport and on a barge near Mar-a-Lago as security expands in Palm Beach. CBS12's @tiffanyrizzo_ reports.



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Desde septiembre de 2024, cuando un sujeto que portaba un rifle de largo alcance fue descubierto por personal del USSS al momento en que le apuntaba al magnate neoyorquino escondido entre unos arbustos, se optó por montar un estricto dispositivo de seguridad en Mar-a-Lago, el cual continua activo.

WPTV también destacó que, desde el primer día cuando Trump asumió la presidencia por segunda ocasión y hasta la fecha, más de 60 aeronaves detectadas violando las restricciones temporales de vuelo alrededor de Palm Beach terminaron siendo escoltadas por pilotos de Fuerza Aérea obligándolas a aterrizar para verificar sus intenciones.

Aunque no está confirmado por la Casa Blanca, el jefe de la nación podría regresar a Mar-a-Lago durante fin de semana con motivo de celebrar la fiesta anual de Halloween.

Ante dicha posibilidad, las autoridades de Palm Beach dieron a conocer que South Ocean Boulevard permanecerá cerrado entre South County Road y Southern Boulevard a partir del viernes a las 5 de la mañana.

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