Trabajar en The Cheesecake Factory en EE.UU.: puestos con pagos de hasta $22 por hora y cómo aplicar

¿Eres fanático de los cheesecakes de The Cheesecake Factory? Si conoces su menú de postres y alguna vez pensaste cómo sería trabajar allí, puedes explorar las oportunidades que la cadena publica en Estados Unidos. Detrás de sus vitrinas y sus mesas hay equipos de cocina, preparación de alimentos y atención al cliente, con funciones que requieren distintos niveles de experiencia.

Para quienes buscan empleo en restaurantes, la oferta permite comparar tanto tareas como salarios. Entre los anuncios consultados figura un puesto de cocinero de línea en Huntington Station, Nueva York, con un pago de $17.50 a $22 por hora. También hay publicaciones para lavaplatos y preparación de alimentos, con remuneraciones que cambian según la ubicación y el perfil del candidato.

El primer paso es entrar a Cake Careers, el portal oficial de contratación, y buscar una sucursal a una distancia que puedas recorrer para trabajar. Allí encontrarás los requisitos y las condiciones de cada puesto. Conviene, además, confirmar con el restaurante si está contratando en ese momento: la compañía mantiene anuncios durante todo el año para recibir solicitudes y contar con candidatos cuando necesita incorporar personal.

Cuánto paga The Cheesecake Factory: ejemplos de ofertas publicadas

Los rangos permiten comparar oportunidades, pero el pago final puede depender de las habilidades, la experiencia y la ubicación. Estos son algunos ejemplos encontrados en el portal:

Crédito: Impremedia

Las cantidades corresponden a los anuncios citados y pueden cambiar. Huntington Station y White Plains están en el estado de Nueva York, fuera de NYC.

Antes de elegir, revisa también las horas semanales y el traslado. Un rango salarial más alto puede resultar menos conveniente si el turno exige un viaje largo o gastos adicionales de transporte.

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Qué requisitos piden para trabajar en cocina

La experiencia necesaria cambia según la responsabilidad. Para el puesto de lavaplatos en White Plains, la empresa señala experiencia previa en restaurantes, cocina u hospitalidad como preferida. Las tareas incluyen lavar y desinfectar utensilios, operar equipos de lavado y mantener limpia y organizada el área de trabajo.

El anuncio también pide tener al menos 18 años, poder levantar hasta 50 libras y permanecer de pie durante períodos prolongados.

Para cocinero de línea en Huntington Station, la oferta destaca experiencia en cocina, manejo de herramientas, seguimiento de recetas y conocimientos de seguridad alimentaria. Es una función que requiere preparar pedidos con precisión en un restaurante de alto volumen.

Conviene leer esas diferencias antes de postularte: que la cadena ofrezca capacitación no significa que todos sus puestos estén dirigidos a personas sin experiencia.

Cómo solicitar empleo paso a paso

El trámite comienza en Cake Careers. Para encontrar una opción adecuada:

Introduce tu ciudad o la localidad donde puedes trabajar. Busca una función concreta, como Dishwasher, Prep Cook, Line Cook, Host o Server. Lee el anuncio completo, incluidos salario, tareas y exigencias físicas. Completa y envía la solicitud en línea. Confirma con el restaurante si está contratando para ese puesto.

Puedes acercarte a una sucursal y pedir hablar con un gerente, pero la empresa aclara que también debes completar la solicitud digital para ser considerado. Asimismo, permite postularse a distintos puestos o ubicaciones, siempre que sean compatibles con tu perfil.

Qué beneficios anuncia la cadena

En su página de empleos de cocina, The Cheesecake Factory menciona comidas gratuitas durante el turno, un 25% de descuento al comer con familiares o amigos y programas para obtener un GED o un título de associate sin costo para el trabajador.

También describe opciones de cobertura médica para empleados que cumplen determinadas condiciones de horas. Los beneficios deben confirmarse para el puesto elegido; no corresponde asumir que todos se activan desde el primer día.

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Qué preguntar antes de aceptar

Además del salario, la entrevista permite aclarar cuántas horas ofrece el restaurante, qué disponibilidad requiere y si el puesto es de temporada o de continuidad. La propia compañía anima a los candidatos a consultar sobre horarios, capacitación y beneficios.

Si una publicación te interesa, guarda su número de identificación y la ubicación. Así podrás preguntar por esa oportunidad concreta y distinguirla de otros anuncios que el restaurante mantiene para futuras necesidades de personal.

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