UPS anuncia más de 100,000 empleos temporales para las fiestas: cómo buscar uno cerca de ti

UPS anunció una campaña de más de 100,000 contrataciones temporales en Estados Unidos para atender el aumento de envíos durante las fiestas de fin de año. Quienes busquen una oportunidad deben consultar el portal oficial de empleo y elegir una vacante compatible con su ubicación y disponibilidad: la cifra nacional no significa que todos los centros tengan puestos abiertos al mismo tiempo.

La convocatoria, comunicada el 7 de octubre, incluye oportunidades en cientos de ubicaciones. Para quienes necesitan ingresos adicionales antes de Navidad, el primer paso es comparar las condiciones concretas: cuánto paga el puesto, cuántas horas ofrece y cómo llegar al lugar de trabajo.

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Qué trabajos temporales ofrece UPS

Entre las funciones que UPS destaca en su portal de contratación figuran trabajadores de almacén, conductores de reparto, ayudantes de conductor y conductores de apoyo de temporada. No todos realizan las mismas tareas ni necesitan los mismos documentos.

Una diferencia importante está entre acompañar a un conductor y repartir con vehículo propio:

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Cuánto pagan los empleos de temporada

No hay una tarifa única para toda la campaña. UPS indica que el pago cambia según el puesto y la ubicación, por lo que recomienda consultar el salario por hora en cada publicación.

Como referencia concreta, una oferta de conductor de apoyo publicada el 22 de octubre para el código postal 91302, en California, anunciaba $23 por hora, pago semanal y un reembolso de $0.76 por milla por utilizar el vehículo propio. La publicación también señalaba que no requería experiencia previa. Estas condiciones corresponden a esa vacante y no deben trasladarse a todos los empleos de UPS.

En ese mismo anuncio, la empresa advertía que las asignaciones se ofrecen según las necesidades operativas y la disponibilidad del trabajador. Por eso, antes de calcular cuánto podrías ganar por semana, conviene confirmar si existen horas garantizadas.

Cómo buscar una vacante de UPS cerca de ti

Las solicitudes se presentan en UPS Jobs, el sitio oficial de la compañía. Para encontrar una oportunidad:

Busca por ciudad o código postal. Si no aparecen resultados cercanos, amplía la zona solo hasta donde puedas trasladarte. Utiliza términos como “seasonal”, “package handler” o “driver helper”. Ayudan a identificar puestos de temporada y funciones específicas. Lee la oferta completa. Revisa salario, ubicación, turno, exigencias físicas y tipo de contratación. Completa la solicitud en línea y sigue las instrucciones que recibas para continuar el proceso. Activa las alertas de empleo si no encuentras una opción adecuada.

UPS explica que las vacantes de una ubicación pueden cambiar diariamente y recomienda volver a consultar el portal o configurar avisos.

La compañía promociona ofertas de trabajo en pocos minutos para determinados puestos, y su página de inicio señala que algunos no requieren entrevista. Eso no equivale a comenzar a trabajar inmediatamente: el proceso y la fecha de incorporación dependen de la función y de los pasos pendientes.

Qué necesitas si quieres repartir con tu automóvil

La página general de Seasonal Support Driver establece una edad mínima de 21 años, licencia de conducir válida y capacidad para levantar paquetes de hasta 70 libras. También exige un vehículo registrado, confiable y que cumpla sus condiciones.

Los detalles deben revisarse en cada publicación. Por ejemplo, la oferta del código postal 91302 solicita automóviles de cuatro puertas y excluye vehículos con logotipos de otras empresas o determinadas calcomanías. Además, advierte que puede existir un período de espera entre la contratación y el primer día de trabajo.

Cuánto dura el contrato y si puedes quedarte después

UPS describe los empleos temporales como puestos con una fecha de finalización, habitualmente vinculados con la temporada de octubre a diciembre. Pueden tener horarios de tiempo completo o parcial, incluidos turnos de madrugada. La duración exacta debe figurar en las condiciones del empleo.

La compañía señala que algunos trabajadores de temporada reciben oportunidades para continuar, pero la permanencia no está garantizada. Antes de aceptar, confirma la fecha prevista de cierre, las horas disponibles y los gastos de transporte o uso del automóvil: esos factores pueden cambiar cuánto te deja realmente el trabajo.

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