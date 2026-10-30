Alcalde mexicano impuso un castigo al estilo narco a un grupo de hombres acusados de acoso

El alcalde del municipio Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, generó controversia luego de difundirse un video en el que aparece obligando a tres trabajadores de la construcción a recibir golpes con una tabla, tras ser señalados por presunto acoso sexual contra una mujer.

Los hechos ocurrieron luego de que una ciudadana denunciara en redes sociales que, al caminar por una obra ubicada en la zona centro del municipio, varios albañiles le lanzaron besos y comentarios que consideró inapropiados.

De acuerdo con la información publicada por medios como el Semanario ZETA, el presidente municipal acudió directamente al lugar donde laboraban los acusados para interrogarlos sobre la denuncia.

Durante la intervención, les exigió identificarse, ofrecer una disculpa pública y posteriormente golpearse entre ellos con una tabla tomada de la misma construcción.

Fidel Armando Ruiz, alcalde de Juventino Rosas, Guanajuato, grabó y difundió el momento en que castigó a tablazos a un grupo de albañiles por acosar a una mujer. El edil aseguró que los propios trabajadores aceptaron la responsabilidad y eligieron recibir ese castigo. pic.twitter.com/Ig0kHmUe7S — Nacho Lozano (@nacholozano) October 30, 2026

En la grabación, que inicialmente fue difundida en la página de Facebook del propio alcalde y posteriormente eliminada, se observa que cada uno de los trabajadores debía recibir tres golpes.

Incluso, durante el procedimiento, Ruiz Ramírez los alentaba a ejecutar el castigo con mayor fuerza. Uno de los involucrados, identificado únicamente como Jesús, ofreció una disculpa frente a la cámara y aseguró que no volvería a ocurrir.

Alcalde justifica su actuación

Tras la polémica generada por las imágenes, el funcionario realizó una transmisión en vivo para defender su intervención y aseguró que fueron los propios trabajadores quienes propusieron recibir el castigo físico para evitar enfrentar un procedimiento ante el Ministerio Público.

“A lo mejor no fue el modo ni la manera. Tampoco digo que estuvo mal, les soy bien sincero”, expresó el presidente municipal durante su explicación.

Asimismo, sostuvo que los tres albañiles no forman parte de la nómina del Ayuntamiento, sino que fueron contratados de manera particular para realizar trabajos de construcción en obras públicas.

Dividen opiniones en redes sociales

La difusión del video provocó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron la intervención del alcalde al considerar que buscaba frenar conductas de acoso callejero, otras voces cuestionaron que un servidor público recurriera a la violencia física como mecanismo de sanción.

El caso también abrió el debate sobre los límites de la autoridad municipal y la obligación de las instituciones de investigar las denuncias de acoso mediante los procedimientos legales correspondientes.

La controversia coloca bajo cuestionamiento la actuación del presidente municipal, particularmente por haber participado directamente en una sanción extrajudicial y haber documentado su aplicación.

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