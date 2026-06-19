Alcalde mexicano en medio de la polémica por organizar celebración del Día del Padre con “chicas buena onda”

El alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de difundir una invitación para el festejo del Día del Padre en la que anunció que habría “chicas buena onda” para amenizar el evento.

La celebración, organizada por el ayuntamiento y programada para el 19 de junio en el Salón Sindical, fue presentada por el propio presidente municipal mediante un video difundido en sus redes sociales.

En el mensaje, Olvera Torres convocó a los padres de familia de la cabecera municipal y de las comunidades cercanas a participar en una convivencia que incluiría comida, bebidas, botanas, rifas, regalos, un show de comedia y un toro mecánico.

Sin embargo, el comentario que generó mayor controversia fue cuando el funcionario aseguró que también habría “unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche”, frase que rápidamente fue retomada por usuarios de redes sociales y provocó diversas reacciones.

? Invita alcalde de Morena en San Luis Potosí a festejo por el Día del Padre con "chicas buena onda" y "sin niños"



Rafael Olvera, alcalde de El Naranjo, invitó a los papás de dicho municipio a celebrar su día en un evento en el que afirmó habrá "chicas buena onda para que? pic.twitter.com/jm1GEyzmwE — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) June 18, 2026

Otro aspecto que llamó la atención fue que el alcalde pidió expresamente que no asistieran menores de edad al festejo.

“Que no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande”, expresó durante la invitación. Asimismo, dirigió un mensaje a las madres y parejas de los asistentes para que permitieran a los padres acudir al evento.

De acuerdo con lo anunciado, la celebración estaba prevista para iniciar a las 18:30 horas y tendría como objetivo reconocer a los padres del municipio mediante diversas actividades recreativas.

No obstante, la referencia a las “chicas buena onda” y el carácter exclusivo para hombres adultos generaron críticas y comentarios encontrados entre internautas, quienes cuestionaron el tono de la convocatoria realizada desde una autoridad municipal.

La invitación se viralizó más allá de El Naranjo y colocó al alcalde potosino en el centro de la conversación pública en redes sociales durante los días previos al festejo.

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