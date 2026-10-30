‘Cada flor es un cariño’: Comunidad del este de Los Ángeles sale a celebrar el Día de los Muertos

La comunidad del este de Los Ángeles salió en grande para participar en las celebraciones del Día de los Muertos en un evento organizado por Catholic Cemeteries & Mortuaries de Los Ángeles.

Este evento comunitario gratuito es la duodécima celebración consecutiva en el Cementerio Calvary, donde la comunidad pudo ver más de 70 altares comunitarios y disfrutar de comida tradicional, pinturas faciales y música y bailes tradicionales en vivo. El evento comenzó a mediodía con una misa bilingüe, seguida de una procesión por el mausoleo, durante la cual se bendijo cada altar.

Más de 50 personas, muchas de ellas vestidas con trajes tradicionales de su región en México y de otros países, marchaban lado a lado, cantando canciones como “Te vas Ángel Mío”, interpretada ese día por Mariachi Las Catrinas.

Mientras los danzantes encabezaban el grupo, unos cargaban fotos de sus seres queridos en las manos, y otros observaban cómo el cementerio se llenaba de color, con flores de cempasúchil adornando cada tumba y el olor a copal impregnando el aire.

“Estas celebraciones culturales permiten a nuestras comunidades honrar la vida de sus seres queridos de una manera única y especial, uniendo tradiciones culturales, arte y oración, al tiempo que fomentan la reflexión, la conexión y la sanación”, dijo Brian McMahon, director de Alcance Comunitario de Cementerios y Funerarias Católicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

A los escalones del mausoleo, se encontraba un tapete de aserrín de la Virgen de Guadalupe que honraba el 495 año de su aparición. Adentro del mausoleo, familiares que adornaban las tumbas de sus seres queridos esperaban la bendición del padre.

Miembros de Catholic Cemeteries & Mortuaries reparten flores de cempasúchil a la comunidad al inicio de la procesión.

Crédito: Janette Villafana

Mariachi Las Catrinas canta “Te vas, Ángel Mío.” Crédito: Janette Villafana

Fausto Flores, a lado del altar que le hizo a su querida esposa María Isabel Sánchez.

Crédito: Janette Villafana

Una de esas personas fue Fausto Flores, quien, con la ayuda de sus seis hijos, le construyó un precioso altar a su esposa, María Isabel Sánchez. Dijo que les tomó un día y medio decorar el altar.

El señor estaba sentado a un lado del altar, que estaba lleno de velas que iluminaban las fotos de su querida esposa. Cuenta que, para él, la tradición de honrar a los difuntos proviene de sus ancestros.

“Mi papá y mis abuelos nos acostumbraron a que, supuestamente, ellos vienen cada año a visitarnos”, dijo mientras la gente pasaba a admirar su altar. “Entonces, uno trata de ponerles lo que a ellos les gustaba”.

En el caso de su esposa, dijo que el platillo especial que cada año le prepara es el de enchiladas. De acuerdo con la tradición, las familias deben incluir un platillo o algunos alimentos que le gustaban a la persona cuando aún estaba viva. Se dice que esto alimenta a los espíritus tras su largo viaje.

Flores dijo que él y sus hijos han estado honrando la memoria de su esposa por 5 años desde su partida.

“Yo creo que uno siente un gran vacío por dentro, pero al estar aquí siento un poquito de paz, porque esa pérdida que uno tiene nunca se va a llenar con nada”, describió Flores. “Yo siento paz al estar aquí visitándola a ella”.

Para Flores, quien creció honrando esta tradición, es importante mantenerla viva porque teme que se pierda entre las generaciones más jóvenes.

“Las nuevas generaciones ya tienen pensamientos y costumbres diferentes, y esto como que se va perdiendo. Ojalá que nunca se pierda esto, porque es muy bonito”, dijo él. “Es una manera de recordarlos porque uno sabe, yo se que ya no está conmigo mi esposa, pero en estos momentos siento que está conmigo espiritualmente”.

Un grupo baila un danza tradicional frente al mausoleo. Crédito: Janette Villafana

Una persona ve la procesión de la comunidad mientras visitan a su familiar en el cementerio. Crédito: Janette Villafana

Paulina Hernández, madre de Yesenia Rodríguez, quien falleció el año pasado, se sienta al lado de su nieta y de la mejor amiga de su hija tras terminar de decorar la tumba de Yesenia.

Crédito: Janette Villafana

Entre el grupo de personas que celebraban ese día también había familiares en las tumbas del cementerio, tomando lonche con sus seres queridos que ya no están con ellos. Otros finalizaban las decoraciones en las tumbas, como Paulina Hernández del este de Los Ángeles, quien terminaba de decorar la tumba de su hija Yesenia.

La tumba de Yesenia Rodríguez, una muchacha de 34 años que falleció el año pasado en un accidente de motocicleta, estaba tan llena de cempasúchil que no se veía el pasto debajo de las flores. Lo último que hizo Hernández para terminar la decoración fue encender el copal a los pies de la tumba y una vela antes de decir sus oraciones.

“Estamos celebrando el Día de los Difuntos porque, para nosotros, la persona muere, pero el alma y el espíritu nunca mueren. Para nosotros, ella siempre va a estar viva en nuestros corazones”, dijo Hernández.

“Esta tradición la traigo gracias a mi abuela; ella nos enseñó mucho sobre el copal y el altar. Cada flor es un cariño, una caricia que nosotros le depositamos a ella”, agregó.

De acuerdo con Hernández, las flores y las velas son las que iluminan el camino de sus seres queridos para que lleguen al lugar adecuado. Ese día la mejor amiga de su hija le trajo unas galletas, un sándwich de desayuno que le gustaba mucho y una gelatina.

“Ella era muy alegre; le encantaban las aventuras y el maquillaje, y fue una gran madre para su hija”, dijo su amiga, quien acompañaba a Hernández y a su nieta.

Ana Pescador, quien trabaja con Catholic Cemeteries & Mortuaries de Los Ángeles, dijo que este evento, que es parte de muchos de los que hacen cada año, es algo especial para la comunidad. Comentó que, en el último año, ha servido como un lugar donde la comunidad se siente segura para celebrar sus tradiciones.

“Es un momento de reflexión para dar amor a quien ya trascendió y a quienes siguen con nosotros”, dijo Ana Pescador, del personal de Catholic Cemeteries & Mortuaries. “A pesar de lo que estamos pasando, en estos momentos tan difíciles, creo que esto muestra la parte más importante de la unidad familiar y enseña la belleza y la hermosura de esta tradición. Y demuestra cómo podemos vivir en paz, en oración y seguir adelante, a pesar de lo que nuestra sociedad atraviesa en este momento. Es un momento de reflexión, amor y unidad”.

El siguiente evento planeado se llevará a cabo el 7 de noviembre en San Fernando Mission Cemetery y en Santa Clara Cemetery.

Celebra en Día de los Muertos

Cementerios, parques y diferentes organizaciones festejarán el tradicional día en el sur de California:

Festival en MacArthur Park

Cuándo: Domingo 1 de nov.

Hora: 3pm

Dónde: 610 S. Park View Street, Los Angeles, CA 90057

Woodlawn Cemetery en Santa Mónica

Cuándo: Domingo 1 de nov.

Hora: 11 am

Dónde: 1847 14th Street, Santa Monica, CA 90404

Día de los Muertos en Mission Hills

Cuándo: Lunes 2 de nov.

Hora: 9:30 am

Dónde: 11160 Stranwood Ave., Mission Hills, CA 91345.

Familia, arte y cultura en Canoga Park

Cuándo: Domingo 1 de nov.

Hora: 10 am

Dónde: Sherman Way (entre Canoga Ave & Topanga Canyon Blvd), Canoga Park, CA

Celebración en Pico Union

Cuándo: Viernes 6 de nov.

Hora: 5 pm

Dónde: Leo Politi Elementary School- 2481 West 11th Street, Los Angeles, CA 90006.

Procesión y feria Boyle Heights

Cuándo: Sábado 7 de nov.

Hora: 2 pm

Dónde: 1300 E. 1st St., Los Angeles, CA 90033