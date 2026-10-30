Casi la mitad de los adolescentes de EE.UU. apostó en el último año: expertos alertan de una crisis de salud mental

Apostar ya no exige entrar a un casino ni comprar un billete de lotería. Basta con un teléfono. Esa es la conclusión de fondo de una investigación del Centro de Estudios sobre el Juego de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Rutgers (Nueva Jersey), difundida esta semana y recogida por medios como NBC News, que dibuja un panorama preocupante: más de la mitad (52.5%) de los estadounidenses de entre 13 y 27 años apostó en el último año, y entre los adolescentes de 13 a 17 años la cifra alcanza el 42.7%, pese a estar por debajo de la edad legal para el juego regulado.

“Cualquiera puede tener un casino o una casa de apuestas en el bolsillo”, resumió Lia Nower, directora del centro y autora principal del estudio, quien advirtió que hoy muchos jóvenes que deberían estar practicando deportes están apostando sobre ellos, con frecuencia junto a familiares.

Qué resalta el estudio

Los investigadores encuestaron a 1,677 jóvenes estadounidenses y analizaron 21 actividades de juego, tanto en línea como presenciales: desde bingos, rifas y juegos de habilidad hasta apuestas deportivas, compraventa de criptomonedas, apuestas en esports y los llamados mercados de predicción, plataformas que permiten apostar sobre resultados deportivos mediante contratos de eventos y que pueden quedar fuera de la regulación tradicional del juego.

Los principales hallazgos:

5.4% del total de encuestados fue clasificado como jugador problemático de alto riesgo, categoría que en el ámbito clínico equivale a una adicción al juego.

del total de encuestados fue clasificado como jugador problemático de alto riesgo, categoría que en el ámbito clínico equivale a una adicción al juego. Entre quienes apostaron en el último año, 39.5 % presentó algún síntoma de juego problemático y 10.3% se ubicó en alto riesgo.

presentó algún síntoma de juego problemático y se ubicó en alto riesgo. Entre los apostadores de 13 a 17 años , alrededor del 11% fue clasificado como de alto riesgo.

, alrededor del fue clasificado como de alto riesgo. El problema no es solo masculino: las tasas de alto riesgo fueron similares en mujeres (10.7%) y hombres (9.9%).

Las nuevas apuestas

Uno de los datos más llamativos se refiere a los productos “parecidos al juego” que han proliferado fuera de los casinos. Cerca del 40% de quienes apostaron en mercados de predicción y el 41% de quienes usan juegos de casino social —que simulan un casino y, en principio, son gratuitos— fueron clasificados como jugadores de alto riesgo, una proporción casi cuatro veces mayor que la registrada en otras actividades.

El estudio también confirmó un efecto acumulativo: cuanto antes se empieza, con más frecuencia se apuesta y en más plataformas se participa, mayor es el riesgo. Los jugadores de alto riesgo participaban en promedio en 6.7 actividades distintas, frente a 2.7 entre quienes no tenían problemas; el 65.4 % combinaba apuestas en línea y presenciales, y más de la mitad apostaba al menos una vez por semana.

La familia como factor de riesgo

El entorno doméstico pesa. El 51.5 % de los adolescentes encuestados dijo que algún familiar o miembro de su hogar apuesta. Quienes creían que un familiar tenía un problema con el juego tenían más de cinco veces más probabilidades de ser jugadores de alto riesgo, y quienes apostaban junto a un familiar, más de cuatro veces.

Entre los adolescentes de alto riesgo, tres de cada cuatro (75.5 %) tenían un familiar que apostaba y el 61.2 % había apostado con un miembro de su familia.

La investigación también halló marcadas desigualdades: entre quienes apostaron, el 17.7% de los jóvenes negros y el 12.8% de los hispanos fueron clasificados como de alto riesgo, frente al 6.4% de los blancos. Y en hogares con ingresos anuales inferiores a 10,000 dólares, casi el 30% de los apostadores presentaba alto riesgo.

Impacto en la salud mental

El juego problemático no viaja solo. Comparados con quienes no apuestan, los jóvenes apostadores reportaron más consumo de alcohol (44.6% frente a 25.9%), más episodios de consumo excesivo de alcohol (25.6% frente a 10.5%), más consumo de drogas (26.7% frente a 17.6%) y más uso excesivo de redes sociales (51% frente a 38.7%).

Entre los jugadores de alto riesgo, el 52.8% reportó ansiedad, el 38.4% depresión y el 13.1% ideación suicida.

La neurociencia ayuda a explicar esta vulnerabilidad. La literatura científica señala que la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo del juego problemático porque los circuitos cerebrales de la motivación y la recompensa maduran antes que la corteza prefrontal, la región encargada del autocontrol. Hasta que esa maduración se completa, a los jóvenes les cuesta más renunciar a una gratificación inmediata, y con el mismo tiempo de exposición al juego pueden desarrollar trastornos más graves que los adultos.

No es un hallazgo aislado

Los datos de Rutgers coinciden con otras investigaciones publicadas este año:

Un sondeo de Common Sense Media a más de mil varones de 11 a 17 años encontró que el 36% había apostado en el último año, cifra que sube al 49% entre los de 17 años. El 84% de los chicos con amigos que apuestan también lo hacía, y el 27% de los apostadores reportó consecuencias negativas como estrés o conflictos con sus padres.

a más de mil varones de 11 a 17 años encontró que el había apostado en el último año, cifra que sube al entre los de 17 años. El 84% de los chicos con amigos que apuestan también lo hacía, y el 27% de los apostadores reportó consecuencias negativas como estrés o conflictos con sus padres. Una encuesta de The Harris Poll para el Consejo Nacional sobre el Juego Problemático (NCPG), publicada en marzo, mostró que el 65% de los adultos estadounidenses mayores de 21 años apostó antes de cumplir esa edad, mientras que solo el 15% dice que alguna vez su médico de atención primaria le preguntó por sus hábitos de juego. Casi ocho de cada diez (79%) consideran que la adicción al juego es tan grave o más que la adicción al alcohol o las drogas.

El contexto es una expansión sin precedentes del mercado. Desde que en 2018 el Tribunal Supremo de EE.UU. permitió a los estados legalizar las apuestas deportivas, estas se extendieron a 38 estados en 2024, y el gasto anual pasó de $4,900 millones de dólares a $121.000 millones de dólares en 2023, según datos citados de JAMA.

Proponen los expertos

El equipo de Rutgers plantea cuatro medidas:

Educación preventiva desde la escuela media, con información basada en evidencia para estudiantes, padres, docentes y orientadores. Mayor supervisión de los productos emergentes, como mercados de predicción y juegos de casino social. Una agencia federal reguladora del juego, con estándares mínimos nacionales y un sistema de autoexclusión que acompañe al jugador en todas las plataformas. Financiar prevención y tratamiento mediante una oficina específica sobre juego problemático en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), con énfasis en comunidades de bajos ingresos.

Para Nower, esperar a la adultez para abordar el problema sería llegar tarde: la prevención debe empezar antes, el cribado debe ampliarse y las políticas públicas deben reconocer que el entorno del juego ha cambiado radicalmente.

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