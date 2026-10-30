El Loco Abreu se quema las pestañas para uno de los exámenes más difíciles de su vida

Sebastián “Loco” Abreu, actual director técnico de los Xolos de Tijuana, tuvo que enfrentar quizá uno de los exámenes más difíciles y complejos de toda su vida personal, como lo es la prueba de naturalización para obtener de forma oficial la ciudadanía mexicana.

El exmundialista uruguayo decidió emprender este importante trámite por decisión propia y convicción de amor al país, lo que lo obligó a chutarse cerca de 15 extensos compendios académicos con 30 preguntas cada uno para poder hacer frente a la rigurosa evaluación de las autoridades gubernamentales.

SE VIENE UN MEXICANO MÁS ????



El técnico de Xolos, Sebastián 'Loco' Abreu, confesó estar nervioso por su próximo examen para naturalizarse mexicano. ??? pic.twitter.com/EiwiUnWl10 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) October 29, 2026

Por esa fuerte razón, justo después de amarrar el vibrante empate en la cancha ante el América, el estratega charrúa dio a conocer de forma abierta que su repentina ausencia con el equipo en la ciudad de Monterrey se debió a este trámite trascendental en su existencia, un proceso de naturalización que incluye un exigente examen escrito sobre las costumbres, geografía e historia de México,

Sobre todo con un fuerte énfasis en el legado de las culturas indígenas prehispánicas que engloban el rico pasado cultural de la nación azteca. El propio timonel detalló la complejidad de la prueba teórica, señalando que pasó largas horas repasando las guías oficiales para no dejar el menor margen al error en una cita tan relevante para su futuro profesional y familiar.

Fiel a su característico y folclórico estilo de barrio, Abreu no ocultó para nada los nervios que le provoca presentarse ante las hojas de evaluación en las oficinas de la Ciudad de México. El entrenador de la jauría confesó que ha puesto especial empeño y dedicación en comprender a fondo el legado de las culturas prehispánicas, haciendo mención honorífica a los Olmecas y a los antiguos guerreros que defendieron el territorio nacional en diferentes épocas,.

Por esa razón, con ese estilo para atender a la prensa que lo hace único, el “Loco” señaló de forma simpática que espera contestar bien el examen y que le pregunten exactamente todo lo que ha venido estudiando en los libros de texto, pues de lo contrario admitió entre risas que estará completamente cagado en el resultado final de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A pesar de la llamativa ausencia física de su pastor en el arranque de la semana, la escuadra de Tijuana camina con total normalidad en el plano deportivo con el cuerpo técnico encargado de coordinar todas las labores operativas previas al trascendental encuentro liguero en tierras regiomontanas.

??? 'El Loco' Abreu muy pronto podría convertirse en un mexicano más.



Y aquí en #MotherSoccer le ayudaremos con su examen para que pueda pasarlo con 10 y no de panzazo. ?? pic.twitter.com/FkMwL5lp1b — FOX (@somos_FOX) October 29, 2026

El plantel fronterizo se reporta listo, motivado y con un gran ambiente dentro del vestidor, sabiendo perfectamente que conseguir un buen resultado en Nuevo León sería el regalo de bienvenida perfecto para su timonel uruguayo, quien planea integrarse directamente al grupo en las próximas horas ya con el examen aprobado bajo el brazo para celebrar el orgullo de ser un mexicano más.

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