El “Loco” Abreu perdió la cabeza al invadir la cancha y arriesga severa sanción de la Disciplinaria

El director técnico de la escuadra fronteriza de los Xolos Tijuana, Sebastián “Loco” Abreu, coqueteó de forma descarada con una sanción ejemplar por parte de las autoridades tras perder por completo los estribos e invadir furioso el terreno de juego para armar un tremendo show.

Los reclamos fueron sumamente exagerados en contra del silbante Joaquín Alberto Vizcarra en las acciones correspondientes a la jornada número 13, donde el cuadro de Tijuana rescató un dramático empate con marcador definitivo de 2-2 ante los Diablos Rojos del Toluca en la perrera más grande de México.

¡EL LOCO ABREU EXPLOTÓ! ??



Sebastián Abreu fue expulsado y no se quedó callado. El entrenador retó al árbitro tras ver la tarjeta roja. ?? pic.twitter.com/P3WxLcCJD8 — AS México (@ASMexico) October 22, 2026

La tremenda furia del timonel uruguayo se desató con todo tras la anotación del jugador brasileño Helinho, que puso el marcador parcial de 2-1 a favor de los visitantes en una jugada sumamente polémica.

Justo ahí, el exmundialista en Sudáfrica 2010 con la selección charrúa exigía con gritos desesperados que se revisara y se anulara por completo la jugada en las pantallas del videoarbitraje porque consideraba que existía una clara zancadilla y hasta un evidente jalón de playera del delantero Federico Viñas en contra del juvenil mexicano Yael Padilla.

¡SE VOLVIÓ LOCO!



Sebastián Abreu se fue expulsado en el Toluca vs Xolos, pero se enojó y se metió al campo a reclamar.



Sus propios jugadores tuvieron que calmarlo ?? pic.twitter.com/Hf8TSCdvjl — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 22, 2026

Al ver que el colegiado central no concedía sus peticiones, el temperamental entrenador uruguayo se salió por completo de su zona técnica designada y comenzó a lanzar insultos sumamente fuertes al silbante.

Este no dudó en mostrarle el cartón rojo de forma inmediata, situación que encendió todavía más la caldera y provocó que el estratega rompiera el reglamento al meterse al césped para intentar irse encima del silbante Vizcarra, obligando a que sus propios jugadores de la banca salieran corriendo como bomberos para detenerlo y controlar la situación.

¡NO PUDO CON SU ENOJO!??



Sebastián ‘Loco’ Abreu perdió la calma durante el encuentro y mostró su molestia con las decisiones arbitrales. El técnico de Tijuana protagonizó un momento de tensión que terminó con su salida del terreno de juego. ?? pic.twitter.com/YQFbHGcseg — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2026

A pesar de que el propio Yael Padilla lavó el error defensivo y firmó el gol del empate definitivo 2-2 que salvó un punto para la causa de la frontera, este amargo resultado deja a la escuadra de Tijuana estancada fuera de los puestos de clasificación a la liguilla del fútbol mexicano de primera división.

Además, con la preocupante incógnita de saber cuántos partidos le costará este chistecito a su técnico y también la extraña ausencia del joven Gilberto Mora, quien sumó su segundo compromiso consecutivo sin entrar en la convocatoria.

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