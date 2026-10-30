Guillermo Ochoa e Isaac del Toro encabezan a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2026

Guillermo Ochoa e Isaac del Toro son los dos grandes estandartes que encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, demostrando que en el terreno del orgullo nacional los logros de un histórico futbolista y la espectacular irrupción de un ciclista de élite valen exactamente lo mismo, más allá de la enorme fama que rodee a sus respectivas disciplinas.

Mientras el experimentado guardameta se adjudicó la distinción en la categoría de trayectoria deportiva tras cerrar un ciclo de leyenda en las canchas de balompié, el joven pedalista de Ensenada hizo lo propio en el sector del deporte profesional, consolidándose ambos como las caras principales de una delegación azteca que ha puesto el nombre del país en las esferas más altas del firmamento internacional.

? Isaac del Toro y Guillermo Ochoa ganan el Premio Nacional de Deportes 2026 ???https://t.co/iWvGF6yYCt — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 30, 2026

El portero mexicano y el ciclista sensación, junto al resto de los atletas, entrenadores y organizaciones civiles galardonadas, fueron elegidos minuciosamente por un jurado de especialistas conformado por la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano.

Esta distinción oficial reconoce de manera pública a todos aquellos que han destacado por sus resultados, constancia y sus valiosas contribuciones al desarrollo del deporte nacional en sus distintas especialidades. El codiciado galardón consiste en una medalla de oro ley 0.900, una roseta conmemorativa, un diploma firmado y un estímulo económico de 796 mil pesos, el cual, por reglamento, no se entrega en las modalidades de deporte profesional y fomento deportivo.

Junto a las figuras de Guillermo Ochoa en trayectoria e Isaac del Toro en el plano profesional, en el departamento de trayectoria también aparece el nombre de Doramitzi González Hernández de para natación, mientras que en el sector del deporte no profesional los honores correspondieron a Yareli Acevedo Mendoza de ciclismo, Kenia Vanessa Lechuga Alanís de remo.

Erick Josué Portillo Rodríguez de atletismo. Por su parte, en el deporte paralímpico los triunfadores absolutos fueron Rosa María Guerrero Cázares en paraatletismo y Eduardo Sánchez Reyes en la disciplina de boccia, atletas que con el mismo sudor y empeño alcanzaron la gloria.

En el renglón de los entrenadores que guían los éxitos nacionales, los reconocimientos oficiales correspondieron a Edmundo Porfirio Alpízar Basurto en ciclismo y a la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza Espinoza en parataekwondo. Asimismo, la asociación Fucho para Ciegos Puebla recibió la distinción en el área de fomento deportivo y Paulina Elizabeth González Hernández hizo lo propio como juez-árbitro en judo.

¡Grandes Atletas! ??? Yareli Acevedo, Guillermo Ochoa e Isaac del Toro encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026.https://t.co/0Qo1WCwy3l — quiero tv (@quierotv_gdl) October 30, 2026

La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, será la encargada de entregar estos prestigiosos reconocimientos en las manos de cada atleta durante una magna ceremonia oficial que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Seguir leyendo:

-Benjamín Mora considera que Guillermo Ochoa es el mejor arquero de México

– Guillermo Ochoa estremece al americanismo con una emotiva carta de despedida

– El América tiene todo listo para el homenaje a Memo Ochoa, que merecía una fiesta más grande











