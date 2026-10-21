El América tiene todo listo para el homenaje a Memo Ochoa, que merecía una fiesta más grande

El legendario exfutbolista Guillermo Ochoa volverá a encontrarse cara a cara con la fanaticada del Club América para recibir el amor de una tribuna que siempre lo apapachó y consintió en cada una de sus grandes tardes.

Luego de que la directiva azulcrema soltara la bomba sobre el homenaje que le tienen preparado en la fecha liguera contra los Tuzos del Pachuca este domingo 25 de octubre, el propio exguardameta rompió el silencio en sus plataformas digitales y lanzó un video con una invitación abierta para llenar las gradas del Estadio Banorte, inmueble que registrará una entrada de locura para ovacionar al hijo pródigo de Coapa.

HOMENAJE PARA MEMO OCHOA ??



América realizara un homenaje a Ochoa este próximo domingo 25 de octubre en el Estadio Azteca, durante el partido ante Pachuca.

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Aquí las palabras de Paco Memo.#qtvDeportes pic.twitter.com/QiWx0YaWXI — quiero tv (@quierotv_gdl) October 20, 2026

Para el famoso Paco Memo, regresar al entorno del equipo que le dio su primera oportunidad en el balompié de paga representa un torbellino de emociones que va muchísimo más allá de pararse a recibir una simple placa o un aplauso de cortesía.

El guardameta tapatío aprovechó el alcance de sus redes para mandar un mensaje directo al corazón del pueblo americanista, manifestando que pisar el entorno de las Águilas significa volver a la casa donde nació su mito, un nido donde aprendió a volar alto antes de emprender el viaje para jugar en las ligas más competitivas del Viejo Continente.

En el material audiovisual que encendió las redes sociales de inmediato se puede apreciar un vistoso cartel pintado con los tradicionales colores azul y amarillo, donde el canterano posa con orgullo sosteniendo un balón junto al escudo del cuadro milenario.

SE QUIERE DESPEDIR DE LA AFICIÓN ?



Memo Ochoa invitó a la afición a darse cita en el Estadio Banorte el próximo domingo, en el partido ante Pachuca, para despedir al portero que dejó huella en el conjunto azulcrema.#wdeportes #LigaMX pic.twitter.com/cerVuMB0Fx — W Deportes (@deportesWRADIO) October 20, 2026

El exarquero de 41 años de edad aseguró ante la cámara que esta cita especial frente a los hidalguenses será la vitrina perfecta para ponerle punto final a un hermoso ciclo con la institución que lo arropó desde sus fuerzas básicas, agradeciendo enormemente las toneladas de cariño que la monumental barra le brindó durante sus mejores tardes deportivas.

Empero, el homenaje sabe a muy poco para un guardameta que le dio tanto a estos colores y que se esperaba que dicho reconocimiento fuera en un partido contra uno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano, como el caso de Cruz Azul, Chivas o Pumas.

El marco de la fiesta merecía un rival de alta alcurnia de la Liga MX para vestir una gala verdaderamente histórica y no el trámite contra los hidalguenses, abriendo un debate intenso entre los periodistas y los aficionados más exigentes de Coapa por la cuestionable elección de la fecha del evento.

La rica historia de Guillermo Ochoa vistiendo la armadura de las Águilas comenzó a escribirse en el ya lejano año de 2004, cuando saltó a la cancha para debutar profesionalmente bajo la estricta mirada del director técnico neerlandés Leo Beenhakker.

?¡OCHOA REGISTRADO CON EL AMÉRICA!?



Guillermo Ochoa ya aparece como registrado con el América para jugar unos minutos ante el Pachuca el próximo Domingo en la cancha del Estadio Azteca ?? que estará pintado de amarillo ? para despedir como se merece al mejor portero en la? pic.twitter.com/PjWAZCdqTU — ?? El HINCHA ??? (@El_Hincha12) October 20, 2026

Sus espectaculares lances y reflejos felinos le permitieron adueñarse rápidamente de la titularidad absoluta y transformarse en el referente bajo los 3 palos, sumando un total de 424 partidos oficiales repartidos en 2 exitosas etapas que lo encumbraron como el portero con más juegos jugados en la historia del club.

En su palmarés presume 4 títulos dorados, destacando el torneo Clausura 2005 y la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006, números que respaldan su estatus de leyenda antes de colgar los guantes tras su participación en el Mundial de 2026.

¿Memo Ochoa le quitará el número a Alan Cervantes para su homenaje? https://t.co/0UJPOvhx5P pic.twitter.com/lMQTJL076W — Bolavip México (@BolavipMex) October 21, 2026

Hay que recordar que el último partido oficial del cancerbero ocurrió el pasado 24 de junio de 2026, cuando entró de cambio en la victoria de México de 3-0 ante Chequia, anunciando su retiro formal el 21 de julio de este año, por lo que este domingo la fanaticada bajará el telón a una carrera de verdadera fantasía.

En las últimas horas se especuló que le quitaría por unas horas el número a Alan Cervantes, que utiliza el 13 en la playera americanista, pero al final jugará con el 24, como aparece en los registros de la Liga MX, como un caso especial y honorífico para este gran jugador que acumuló seis mundiales.

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