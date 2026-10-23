Guillermo Ochoa estremece al americanismo con una emotiva carta de despedida

El histórico portero Guillermo Ochoa hizo llorar a todo el americanismo al compartir una conmovedora carta de despedida que caló hondo en las entrañas de la afición azulcrema en un emotivo mensaje que hizo vibrar las fibras más sensibles de los aficionados del América.

Con la voz entrecortada en un video institucional lanzado por las Águilas, Paco Memo sacudió las fibras más sensibles de la hinchada al agradecer el apoyo incondicional que recibió desde que era un joven con el sueño de defender el arco de Coapa.

¡QUIERO LLORAR!?



El tremendo mensaje de Guillermo Ochoa a la gente para vayan a su homenaje que le hará el América el domingo. pic.twitter.com/KyD1E7dJKQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 20, 2026

El emotivo mensaje audiovisual se viralizó de forma inmediata en las redes sociales, provocando una ola de nostalgia difícil de contener entre sus seguidores por todos los momentos de gloria que vivió con esta escuadra, como aquel título del torneo Clausura 2005 bajo el mando de Mario Carrillo.

“Querido americanismo, gracias por acompañarme desde el primer día, gracias por creer en mí cuando era un joven que soñaba con defender esta portería. En el América aprendí lo que significa competir; nos vemos pronto en el estadio“, expresó la leyenda mexicana en un fragmento que desató miles de reacciones de agradecimiento y cariño sincero.

Sus palabras transformaron por completo la víspera del partido contra los Tuzos del Pachuca, convirtiendo lo que era un simple protocolo de homenaje calendarizado en una cita cargada de melancolía y lágrimas para la tribuna capitalina.

La publicación del guardameta no tardó en mover las emociones de viejas y nuevas generaciones de aficionados que crecieron viendo sus monumentales atajadas a lo largo de más de una década. El canterano logró conectar de manera directa con el corazón de su gente al recordar sus orígenes en la institución antes de partir a su aventura por el viejo continente.

Con este golpe de nostalgia, la fanaticada azulcrema se reporta lista para abarrotar los graderíos del Estadio Azteca el próximo domingo, motivada únicamente por el deseo de ovacionar al gran ídolo contemporáneo.

El marco para este emotivo adiós definitivo coincide con un momento de ensueño para la exigente institución americanista, que recientemente celebró su aniversario número 110 en el balompié nacional. Además de la emotividad desatada por el portero surgido del nido.

Las Águilas marchan con paso firme como líderes absolutos del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, presumiendo una cómoda ventaja de cuatro puntos y un compromiso pendiente. La mesa está completamente puesta para que el Coloso de Santa Úrsula viva una de sus tardes más pasionales despidiendo a un titán.

Ochoa cerrará de esta manera un ciclo brillante vistiendo la camiseta del club que lo vio nacer como profesional, donde defendió el marco en 425 encuentros oficiales y logró dejar imbatida su portería en 119 compromisos.

“Gracias por creer en mí”: Memo Ochoa le escribe al americanismo.???



Antes de su homenaje, el ex portero de las Águilas recordó el apoyo que recibió desde que era un joven que soñaba con defender la portería del América. ? pic.twitter.com/BihQ0pCQUP — Esto en Línea (@estoenlinea) October 24, 2026

Tras recibir un merecido reconocimiento previo con la Selección Mexicana durante el duelo amistoso contra la escuadra de Chile en California, el icónico arquero cumplirá el anhelo de despedirse frente al público que lo encumbró. La afición de las Águilas cuenta las horas para entregarle el último gran aplauso a un guardián legendario.

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