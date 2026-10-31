Latinos perciben mayor riesgo de ser blanco de violencia política, revela encuesta de My Code

Al menos seis de cada 10 votantes hispanos en Estados Unidos que están preocupados por la violencia política consideran que su propia comunidad enfrenta un riesgo mayor de convertirse en blanco de este tipo de agresiones que otros grupos, según una nueva encuesta de My Code que revela una marcada percepción de vulnerabilidad entre los electores latinos rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.

El dato forma parte de la Wave 15 del Culture 360 Political Tracker, estudio elaborado por el Intelligence Center de My Code, que desde 2022 analiza las actitudes, prioridades, consumo de medios y participación política de los votantes estadounidenses de entre 18 y 64 años. Culture 360 – Political – Beyon…

La encuesta midió el fenómeno en dos etapas. Primero preguntó a todos los participantes qué tan preocupados estaban por la violencia política en Estados Unidos. El 53% de los hispanos respondió estar “muy” o “extremadamente” preocupado, prácticamente el mismo nivel registrado entre los demás grupos: 54% entre estadounidenses de origen asiático (AANHPI), 49% entre afroamericanos y 54% entre votantes no multiculturales.

Después, sólo a quienes habían manifestado preocupación se les preguntó si consideraban que su propia comunidad enfrentaba un riesgo mayor de ser blanco de violencia política. Ahí surgió la principal diferencia: 60% de los hispanos respondió afirmativamente, el porcentaje más alto entre los grupos analizados, frente a 52% de los afroamericanos, 46% de AANHPI y 38% de los votantes no multiculturales.

El resultado, sin embargo, refleja una percepción y no significa que seis de cada 10 hispanos hayan sido víctimas de violencia política o enfrenten un riesgo comprobado de sufrirla. La encuesta mide qué tan expuesta considera esta población a su propia comunidad, una distinción clave para dimensionar el alcance del hallazgo de My Code.

El 60% de los hispanos preocupados por la violencia política percibe mayor riesgo para su comunidad. Crédito: My Code | Cortesía

Orgullo estadounidense, pero mayor percepción de riesgo

En el mismo estudio, una segunda encuesta muestra además un contraste entre identidad nacional y percepción de seguridad.

El 78% de los hispanos dijo sentirse orgulloso de ser estadounidense, la proporción más alta entre las comunidades analizadas, frente a 75% de los votantes no multiculturales y 72% tanto de afroamericanos como de AANHPI.

La diferencia en orgullo nacional es de apenas seis puntos porcentuales entre los cuatro grupos. Sin embargo, cuando se pregunta a quienes están preocupados por la violencia política si consideran que su comunidad enfrenta mayor riesgo, la distancia entre hispanos y votantes no multiculturales alcanza 22 puntos, 60% frente a 38%.

Es decir, el propio estudio aclara que sentirse orgulloso de ser estadounidense no debe interpretarse como aprobación al Gobierno, a sus instituciones o al rumbo del país.

El temor en la conversación política

La percepción de vulnerabilidad aparece también cuando los encuestados son consultados sobre la seguridad que sienten al expresar posiciones políticas.

Alrededor de un tercio de los electores de las diferentes comunidades dijo sentirse menos seguro hablando de política en internet que en 2024. Entre quienes reportaron esa pérdida de seguridad, las razones variaron según el grupo.

En el caso de los hispanos, 50% mencionó el temor a represalias o a convertirse en blanco de ataques, mientras 46% señaló preocupación sobre qué puede considerarse “seguro” decir. Entre AANHPI, el temor a represalias o ataques alcanzó 65%, el porcentaje más alto entre las comunidades analizadas.

La inseguridad al hablar de política en línea alcanza a cerca de un tercio de los votantes. Crédito: My Code | Cortesía

Del temor a los datos sobre delitos de odio

La percepción registrada por My Code coincide con un escenario en el que los datos federales muestran comportamientos distintos entre los delitos de odio en general y aquellos motivados específicamente por prejuicios contra hispanos o latinos.

El FBI informó que las agencias policiales reportaron 10,881 incidentes de delitos de odio durante 2025, frente a 11,679 en 2024. Los casos del último año involucraron a 13,438 víctimas.

Más de la mitad, 55.6%, de las víctimas de incidentes motivados por un solo tipo de prejuicio fueron atacadas por razones relacionadas con raza, origen étnico o ascendencia, según las estadísticas del Departamento de Justicia.

Dentro de ese universo, sin embargo, los delitos motivados por prejuicio contra hispanos o latinos siguieron una trayectoria distinta. Un análisis del Arab American Institute basado en los datos del FBI contabilizó 1,002 incidentes anti-Hispanos o latinos en 2025, frente a 862 en 2024, un incremento de 16% y el nivel más alto registrado hasta ahora para esa categoría.

From our friends at AAI

Excellent presentation of data.

Note increase in homicides, agg. assaults (record) and

simple assaults

Reported Hate Crimes Fall in 2025 https://t.co/WRmAwSeway — Prof Emeritus Brian Levin / Ret. Dir Hate Ext Ctr (@proflevin) August 20, 2026

Las cifras deben interpretarse con cautela. Los delitos de odio y la violencia política no son categorías equivalentes y, por tanto, el aumento de los primeros no demuestra que los latinos tengan un riesgo 60% mayor de sufrir violencia política. El FBI define un delito de odio como una conducta criminal motivada, total o parcialmente, por prejuicios contra características como raza, religión, discapacidad, orientación sexual, etnia, género o identidad de género.

Ese contexto ayuda a dimensionar la preocupación registrada por My Code, pero tampoco permite establecer que esas amenazas estén dirigidas específicamente contra los hispanos.

Según la metodología del estudio, se levantó en línea entre el 27 de mayo y el 8 de julio de 2026 entre 3,219 ciudadanos estadounidenses de 18 a 64 años elegibles para votar. La muestra incluyó 651 hispanos, 650 afroamericanos, 628 AANHPI y 1,243 votantes no multiculturales.

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