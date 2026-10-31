Selma Blair habló sobre el altercado que protagonizó en un avión

La actriz estadounidense Selma Blair decidió hablar tras el revuelo generado por su detención a mediados de octubre, cuando protagonizó un altercado a bordo de un vuelo que cubría la ruta entre Los Ángeles y Nueva York.

A través de una grabación compartida en sus redes sociales, la protagonista de “Cruel Intentions”se dirigió al público para pedir disculpas y asumir la incomodidad o el daño que su conducta haya podido provocar.

En el video, la intérprete explicó que ha guardado silencio debido a las directrices de su equipo legal, dado que el proceso judicial impulsado por las autoridades federales y estatales sigue su curso con una próxima audiencia programada para enero de 2027.

Pese a no profundizar en los hechos exactos que motivaron su arresto —en el que se le imputaron cargos de agresión a tripulantes y personal médico—, Blair reconoció el impacto de la situación y afirmó con firmeza que jamás ha tenido la intención de lastimar a nadie.

Asimismo, la artista diagnosticada con esclerosis múltiple aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas por parte de sus seguidores durante este complicado bache personal. Señaló que dichos mensajes han significado un pilar fundamental tanto para ella como para su hijo, Arthur Saint Bleick, y su perro de servicio, Scout.

Por su parte, la defensa de la actriz había atribuido previamente el comportamiento desorientado de Blair a una emergencia médica provocada por el agotamiento extremo, un golpe en la cabeza sufrido en la aeronave y la omisión involuntaria de su medicación habitual.

Tras recuperar su libertad bajo fianza, la intérprete concluyó su mensaje reafirmando que se encuentra enfocada plenamente en su recuperación física, su estabilidad emocional y el bienestar de su familia.

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