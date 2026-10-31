Tiroteo en una tienda de Halloween en California dejó al menos un muerto y varios heridos

Una persona murió y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo en la tienda Spirit Halloween del centro comercial Solano Town Center en Fairfield la noche del viernes, informó la policía.

El Departamento de Policía de Fairfield indicó que respondieron al tiroteo a las 8:30 p.m.

Al menos tres de las víctimas se encuentran en estado crítico. No se han revelado las edades de las víctimas.

Nadie ha sido detenido, informó la policía. No tenían información sobre un posible autor o autores de los disparos y estaban tratando de determinar cuántos disparos se efectuaron.

?? MASSIVE police presence after deadly shooting at Solano Town Center Mall in Fairfield, California



One person was killed, and at least 6 others injured, with several in critical condition, after gunfire broke out at the Spirit Halloween store inside the mall



The shooter is? — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 31, 2026

“Al parecer”, el tiroteo se centró en la tienda de disfraces, declaró el jefe de policía de Fairfield, Dan Marshall, en una conferencia de prensa alrededor de las 11:30 p.m. “Seguimos investigando activamente este crimen”.

Un testigo le dijo a Denzen Cortez de KCRA 3 que su esposa, quien se encontraba dentro de la tienda Spirit Halloween, escuchó disparos y vio a la gente correr.

“Creo que dijo que hubo como cinco, seis o siete disparos mientras la gente corría”, dijo el testigo.

La oficina del FBI en Sacramento informó que estaba desplegando su Equipo de Respuesta a la Evidencia para ayudar a la policía de Fairfield con la investigación.

Entre las otras agencias policiales que respondieron se encontraban la policía de Suisun City y la Patrulla de Carreteras de California.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el Departamento de Policía de Fairfield al 707-428-7600 o enviar un correo electrónico a 1030mall@fairfield.ca.gov.

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