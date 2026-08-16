Tiroteo en Kentucky deja a varias personas heridas sin que la policía detenga al agresor

Este sábado por la tarde-noche se produjo un tiroteo en el parque Charles Young de Lexington, Kentucky, cuyo saldo fue de cinco personas heridas, una de ellas mortalmente.

Lawrence Weathers, jefe de policía de Lexington, informó que un niño de cuatro años, un adolescente de 14, así como dos adultos, resultaron heridos y eso obligó a trasladarlos a un hospital cercano.

Aunque las autoridades de inmediato iniciaron una investigación todavía se carece de información sobre algún sospechoso.

El incidente ocurrió relativamente cerca del hotel Hyatt Regency en el centro de Lexington, donde se llevaba a cabo una cena del Partido Demócrata de Kentucky.

En algún momento de dicho evento, Andy Beshear, gobernador de Kentucky, tomó la palabra condenar lo que había sucedido.

“Antes de continuar, debo informarles que tenemos malas noticias esta noche. A aproximadamente una milla y media de aquí, hubo un tiroteo justo después de que comenzáramos esta cena. Creo que cinco personas resultaron heridas y probablemente una falleció.

Para detener los tiroteos masivos, tenemos que elegir demócratas que realmente hagan algo al respecto”, expresó.

??? BREAKING: A mass shooting at Charles Young Park in Lexington, Kentucky has left one person dead and multiple others injured.



Two of the victims are children, only 14 and 4 years old.



A Saturday night at the park turned into a nightmare.pic.twitter.com/QxlAOnfFZo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2026

Divine Carama, cofundadora de One Lexington, iniciativa de la ciudad para la prevención de la violencia armada, presenció el tiroteo mientras asistía a un evento comunitario en el parque conocido como East End Day y a través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook manifestó su indignación por lo ocurrido.

“Tengo el corazón destrozado. Esta noche hubo un tiroteo en el parque con varias víctimas, una de ellas luchando por su vida. Mientras intentaba proteger a cuatro jóvenes durante el tiroteo, una persona que estaba a solo 20 centímetros de mí recibió un disparo esta noche… ¡Hacía 20 años que no estaba tan cerca de un tiroteo! No puedo expresarme con palabras porque este incidente tiene muchos detalles que aún están en desarrollo, pero… ¡Abrir fuego en un evento pacífico, con mujeres y niños presentes es inaceptable! ¿Qué clase de juego es este?

A los seres queridos de las víctimas de hoy, ¡dejen que las cosas sigan su curso! Se hará justicia. Ojo por ojo solo deja a toda la comunidad ciega. Rezo por toda nuestra ciudad esta noche. Los quiero mucho”,”, escribió.

El Departamento de Policía de Lexington solicitó que cualquier persona con información los llame al 859-258-3600 o envíe una denuncia anónima a Bluegrass Crime Stoppers llamando al 859-253-2020.

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