Tiroteo en un edificio de apartamentos provoca tres muertos y media docena de heridos en Minneapolis

Un edificio de apartamentos ubicados en el centro de Minneapolis se convirtió en un escenario de terror luego de que un tirador mató a dos personas e hirió a otras seis; tres de los baleados son miembros de la policía local.

De acuerdo con Bill Peterson, el jefe interino de la policía de Minneapolis, las autoridades respondieron a un aviso reportado al 911 sobre una persona herida de bala en el número 15 de la calle E. Grant donde continuaban escuchándose disparos.

Al arribar al sitio, una pareja de oficiales se percató de que alguien seguía detonando un arma de fuego y, al seguir avanzando, descubrieron que en lugar había un par de heridos.

Por alguna razón inexplicable en un piso superior, se encontraron con una neblina que limitaba la visibilidad, la cual al ser aspirada provocaba mareos.

Antes de seguir avanzando, uno de los oficiales solicitó refuerzos al dimensionar la gravedad de lo que podía suceder.

FBI is aware of the shooting in Minneapolis involving law enforcement and our personnel are responding ? we will offer any and all resources necessary to assist local authorities — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 2, 2026

De esa manera, en cuestión de minutos, la entrada del edificio donde alguien continuaba disparando estaba resguardada y a partir de ello se trató de detenerlo.

No obstante, el tirador logró herir a tres elementos policiacos y presuntamente después él mismo se quitó la vida a través de un disparo.

Grateful to law enforcement actively working to ensure the safety of our neighbors in Downtown Minneapolis this afternoon.



Minnesota is praying for our first responders. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 2, 2026

El Centro Médico Hennepin Healthcare indicó a Fox News digital haber recibido a siete personas heridas a las cuales de inmediato se les proporcionó atención médica.

A través de un comunicado Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, se solidarizó con las víctimas del tiroteo.

“Si bien aún contamos con información limitada, está claro que se trató de un ataque terrible e impactante con numerosas víctimas. Nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, a los agentes del orden que resultaron heridos de bala y a todas las demás víctimas que actualmente reciben atención médica”, expresó.

Cabe señalar que el sospechoso del tiroteo fue identificado como Carlton Johnson II, pero todavía se desconoce el motivo que lo impulsó para dispararles a tantas personas.

Trascendió que horas antes del tiroteo, la policía fue llamada al mismo complejo habitacional para investigar una disputa con una persona en proceso de desalojo.

Sigue leyendo:

• Extraño tiroteo en Michigan deja al menos seis muertos, entre ellos el presunto ejecutor

• Violento tiroteo registrado en un restaurante de comida rápida en el sur de Idaho deja varios heridos de gravedad

• Tiroteo en el centro de Los Ángeles deja dos personas heridas

• Al menos tres personas resultan heridas en un tiroteo en un centro comercial de Maryland

• Mueren un oficial, una madre y su hija de 13 años en un tiroteo en Ohio