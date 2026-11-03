Maná celebrará sus 40 años con un concierto gratuito en YouTube

Para celebrar por todo lo alto cuatro décadas de trayectoria en la escena del rock en español, la banda mexicana Maná ofrecerá este viernes 6 de noviembre un concierto gratuito y exclusivo a través de YouTube.

El espectáculo, titulado “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)”, fue grabado durante las presentaciones que el cuarteto ofreció los días 4 y 5 de septiembre en el anfiteatro Red Rocks, en Colorado, Estados Unidos. Este recinto natural no solo es considerado uno de los escenarios más imponentes del mundo por haber albergado a leyendas de la talla de los Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin, sino que también encierra un profundo significado personal para el vocalista de la banda, Fher Olvera.

En el marco del anuncio—realizado en colaboración con YouTube y Warner Music—, la agrupación lanzó un emotivo minidocumental. En este material audiovisual, Olvera recuerda con nostalgia sus épocas de juventud a los 21 años, cuando residía en Denver y trabajaba lavando platos mientras contemplaba desde la distancia las formaciones rocosas del anfiteatro preguntándose qué se sentiría tocar allí. Décadas después, aquel sueño de adolescencia se consolidó en una actuación histórica que ahora podrá ser disfrutada sin costo alguno por millones de seguidores alrededor del planeta.

De acuerdo con los organizadores, la transmisión inicial se podrá disfrutar en directo en la plataforma digital. Una vez concluido el evento en vivo, el concierto completo quedará alojado permanentemente en el canal oficial de la banda para que los fanáticos puedan revivirlo las veces que deseen.

Este acontecimiento digital sirve como preámbulo y plataforma de impulso para la agenda de la agrupación, la cual continúa expandiendo su música con el “Vivir Sin Aire Tour”. Tras sus recientes paradas, la gira tiene programadas presentaciones en importantes escenarios de ciudades como Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de cerrar con broche de oro con dos magnos conciertos en la Ciudad de México.

Con este regalo para sus fans, Maná ratifica una conexión inquebrantable con varias generaciones que han coreado sus himnos a lo largo de 40 años de historia musical.

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