Capturan a Jacob Allen Morley, el asesino condenado a cadena perpetua que escapó de una cárcel en Tennessee

Las autoridades capturaron a un asesino convicto que eludió a la policía durante más de una semana tras escapar de una prisión en Tennessee. La Oficina de Investigación de Tennessee anunció que Jacob Morley fue recapturado. Fue arrestado cerca de Kansas City, Missouri, según informaron los investigadores.

“Agradecemos al público su colaboración, vigilancia y las pistas proporcionadas durante esta investigación”, declaró la oficina en un comunicado. “También agradecemos a todos nuestros socios de las fuerzas del orden por sus continuos esfuerzos para concluir con éxito esta búsqueda”.

Los investigadores recibieron un aviso el martes por la mañana de que Morley se escondía en un cobertizo en un campamento de caza cerca de Marion, Illinois, a unos 515 kilómetros al sur de Chicago, informó la Oficina de Investigación de Tennessee en un comunicado. Las autoridades también descubrieron que se había robado una camioneta de la propiedad.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri indicó que coordinó el arresto de Morley junto con varias agencias colaboradoras, luego de que las autoridades de Tennessee informaran que Morley podría estar viajando a través de Missouri, según las imágenes obtenidas por las cámaras Flock. La detención tuvo lugar alrededor de las 11:30 a. m., hora local, cerca de Norborne, una pequeña ciudad a una hora en coche de Kansas City, según informó la agencia estatal.

Las autoridades también indicaron que recuperaron tres armas de fuego que habían sido reportadas como robadas dentro de la camioneta.

Desde la fuga de Morley, se ha divulgado poca información sobre la fuga del recluso y su búsqueda en varios estados. Sin embargo, los investigadores afirmaron que se publicará más información a medida que esté disponible.

Morley, de 28 años, cumplía cadena perpetua en el Complejo Correccional del Noroeste, en una zona aislada de Tiptonville, un pueblo a unos 145 kilómetros de Memphis, en el noroeste de Tennessee. Había sido condenado por el asesinato de un compañero de trabajo cuatro años atrás, según el Departamento Correccional de Tennessee.

Los funcionarios penitenciarios descubrieron la desaparición de Morley de la prisión alrededor de las 11:30 p. m., hora local, del 25 de octubre, según informó el departamento. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores observaron imágenes de Morley escapando del complejo penitenciario, vestido con su uniforme, tras pasar por una valla.

Dos días después, las autoridades publicaron imágenes adicionales de seguridad que mostraban al recluso robando una camioneta Ford F-350 blanca de 2008, con placas de Tennessee y el logotipo de Lindamood Planting Company en la puerta lateral, en la madrugada del 26 de octubre. El robo tuvo lugar en el condado de Lake, donde se encuentra Tiptonville, según informó la Oficina de Investigación de Tennessee.

UPDATE ? 1 p.m.:#TNMostWanted The truck stolen by escaped inmate Jacob Allen Morley has been found abandoned in Marion, IL.



Morley’s location remains unknown.



If you have any info, call 1-800-TBI-FIND.



If you see him, call 911 immediately ? do not approach. pic.twitter.com/Zlayx4JmzG — Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) October 27, 2026

La camioneta fue localizada posteriormente en Marion, Illinois, a unos 240 kilómetros al norte de Tiptonville, indicó la oficina de investigación. En ese momento, se desconocía el paradero de Morley.

A principios de semana, la oficina había declarado que Morley figuraba en su lista de los más buscados, y diversas agencias, incluyendo la Oficina de Investigación de Tennessee, la oficina del gobernador y los Alguaciles Federales, ofrecían recompensas de hasta $17,500 dólares por información que condujera a su arresto.

Los investigadores no han revelado detalles sobre cómo escapó exactamente el recluso, más allá de que rompió la cerca de la prisión.

El Complejo Correccional del Noroeste es una prisión para hombres con capacidad para 1,776 reclusos bajo diferentes niveles de seguridad, desde el más bajo hasta el máximo, según el Departamento Correccional de Tennessee.

También alberga a menores que han sido condenados por delitos cometidos como adultos. En los últimos años se han producido múltiples incidentes violentos dentro de la prisión, algunos de los cuales involucraron ataques entre reclusos y personal penitenciario.

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