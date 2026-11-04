Muerte del futbolista Jesús de Miguel pone de nuevo en el tapete los riesgos de los deportes de contacto

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tras sufrir un traumatismo en un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, en un partido de segunda división del futbol español. Fue atendido en el campo y trasladado al hospital, donde su estado neurológico empeoró durante la madrugada.

La acción acabó con ambos futbolistas impactando de forma fortuita y dejó a De Miguel inconsciente sobre el césped, reseñó la agencia EFE.

El árbitro hizo uso de la tarjeta roja contra el portero y reflejó en el acta que fue expulsado por impactar bruscamente con la pierna en alto sobre un adversario, con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa.

Esta acción pone de nuevo sobre el tapete los riesgos que conlleva la práctica de deportes de contacto físico.

??? | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ???



?? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



?? Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Antecedentes que muestran la gravedad

En el futbol español no es un acontecimiento aislado; existen varios antecedentes, traídos a colación por la misma agencia de noticias, pero sin llegar a la gravedad del evento sucedido con Jesús De Miguel.

Fernando Torres, evacuado tras un golpe en la cabeza. En 2017, el delantero del Atlético de Madrid quedó inconsciente tras chocar con Álex Bergantiños en un partido ante el Deportivo. Fue atendido en el terreno de juego y trasladado a un hospital.

Un choque entre compañeros en el Oliva-Onda. En 2006, el portero Andrés y el defensa Javier Cuevas, del Onda, sufrieron lesiones en un choque fortuito. El guardameta tuvo una fractura de tibia y peroné, y Cuevas fue hospitalizado por un traumatismo craneal.

Los casos muestran que los traumatismos graves pueden producirse en disputas con rivales, choques entre compañeros o caídas tras un duelo aéreo. Aunque son episodios poco frecuentes, exigen atención médica inmediata y pueden evolucionar con rapidez.

Lesiones que revisten emergencia en el futbol

Durante un partido de futbol, la emergencia mortal más temida es el paro cardíaco súbito, que puede deberse a una enfermedad cardíaca previa o, excepcionalmente, a un golpe fuerte en el pecho. La respuesta inmediata —reconocer el colapso, llamar a emergencias y usar un desfibrilador— es decisiva.

Golpes en el pecho

La conmoción cardíaca (commotio cordis) ocurre cuando un impacto contundente sobre el tórax coincide con un instante vulnerable del ciclo eléctrico del corazón. Esto puede desencadenar una fibrilación ventricular: el corazón deja de bombear sangre eficazmente y se produce un paro cardíaco, incluso en personas jóvenes sin cardiopatía conocida.

No equivale necesariamente a una contusión cardíaca: en la conmoción cardíaca puede no haber fracturas costales ni daño estructural visible del corazón; el problema es eléctrico y súbito.

Causas cardíacas previas

Algunas afecciones pueden provocar muerte súbita durante el esfuerzo, a veces sin síntomas previos:

Cardiopatías congénitas o estructurales , como miocardiopatías o anomalías de las arterias coronarias.

, como miocardiopatías o anomalías de las arterias coronarias. Enfermedad de las arterias coronarias , más frecuente en adultos y asociada a obstrucción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco.

, más frecuente en adultos y asociada a obstrucción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Arritmias hereditarias o alteraciones eléctricas del corazón, que pueden activarse con el esfuerzo intenso.

del corazón, que pueden activarse con el esfuerzo intenso. Miocarditis u otras inflamaciones del músculo cardíaco, que pueden aumentar el riesgo de arritmias graves.

Otras emergencias

Aunque menos frecuentes que el paro cardíaco, estas situaciones también pueden poner en riesgo la vida:

Traumatismo torácico grave : contusión cardíaca, hemorragia interna, neumotórax a tensión o lesión de grandes vasos.

: contusión cardíaca, hemorragia interna, neumotórax a tensión o lesión de grandes vasos. Traumatismo craneal con sangrado intracraneal , especialmente tras una colisión fuerte o una caída con pérdida de conciencia.

, especialmente tras una colisión fuerte o una caída con pérdida de conciencia. Lesión cervical medular , por un impacto violento en cabeza o cuello; puede comprometer la respiración.

, por un impacto violento en cabeza o cuello; puede comprometer la respiración. Golpe de calor , sobre todo en calor extremo, deshidratación o esfuerzo prolongado; puede evolucionar a fallo multiorgánico.

, sobre todo en calor extremo, deshidratación o esfuerzo prolongado; puede evolucionar a fallo multiorgánico. Reacción alérgica grave (anafilaxia) , por ejemplo, tras una picadura o exposición a un alérgeno.

, por ejemplo, tras una picadura o exposición a un alérgeno. Asfixia, por obstrucción de la vía aérea o inhalación de un cuerpo extraño.

Qué hacer ante un colapso

Si un jugador se desploma, no responde y no respira con normalidad, hay que asumir un paro cardíaco:

Llamar de inmediato a emergencias. Iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) con compresiones torácicas firmes y rápidas. Conseguir y usar un desfibrilador externo automático (DEA) lo antes posible; la desfibrilación temprana es clave en la fibrilación ventricular. Mantener la RCP hasta la llegada de personal sanitario o hasta que la persona recupere una respiración normal.

La disponibilidad de un DEA y personal entrenado en el campo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en estos eventos.

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