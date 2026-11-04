Nadia Ferreira llevó su pequeña Myla a Paraguay a conocer su familia

La dicha y el orgullo patrio se unieron en el reciente viaje de Nadia Ferreira a su tierra natal. La exreina de belleza paraguaya, junto a su esposo, el reconocido cantante Marc Anthony, emprendió un emotivo viaje a Asunción para que su hija menor, la pequeña Myla, conociera por fin a su familia materna.

A través de sus redes sociales, Ferreira compartió videos de la travesía de la pequeña Myla, destacando entrañables imágenes en las que Marc Anthony lleva a la bebé en sus brazos durante el trayecto aéreo.

“Qué ilusión que mi familia por fin pueda conocer a Myla”, expresó visiblemente emocionada la modelo en sus redes sociales. Aunque la pareja ha optado por mantener en reserva el rostro de la pequeña, han demostrado una gran apertura al compartir con sus seguidores la felicidad de este reencuentro.

A su llegada a suelo guaraní, los parientes de la exreina de belleza recibieron a la familia con una cálida celebración tradicional. El encuentro estuvo marcado por la gastronomía típica, destacando un suculento asado y postres de yuca, elementos que realzaron la hospitalidad y el orgullo local.

Por su parte, el pequeño Marquito, hijo mayor de la pareja, se robó las miradas al disfrutar al máximo del clima soleado y divertirse jugando en la piscina junto a sus seres queridos.

A pesar de las exigencias de su apretada agenda internacional y su gira de conciertos, Marc Anthony logró hacer una pausa estratégica para acompañar a su esposa y disfrutar de esta experiencia familiar. Su presencia constante reafirma la solidez de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, consolidando un hogar lleno de amor, tradición y momentos memorables.

Este viaje representa un hito personal para Nadia Ferreira como madre, y a la vez un valioso puente cultural para que sus hijos crezcan abrazando las tradiciones y el calor humano de Paraguay, un país que siempre ocupa un lugar central en su corazón.

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