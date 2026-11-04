Raúl de Molina celebra la respuesta de los votantes hispanos en el reciente proceso de votación de Estados Unidos

En sus redes sociales, el conductor de “El Gordo y la Flaca” celebró el actual proceso de votación. Raúl de Molina escribió el siguiente mensaje: “We the People have voted”. De Molina siempre ha hablado abiertamente a favor de la comunidad latina en Estados Unidos, y defiende los derechos de los ciudadanos. Claramente, se ha posicionado en contra de las redadas migratorias y ha señalado cómo muchos a su alrededor han intentado silenciar sus discursos a favor de los inmigrantes.

Sus posturas y comentarios han sido aplaudidos por la comunidad, aunque esto ha podido generar fricción entre el conductor y ciertas personas de su círculo más cercano, tanto a nivel laboral como personal. Nadie ha podido influenciarlo para cambiar sus posturas políticas.

El hecho de que Raúl hable por encima de cualquier indicación que pueda recibir, tanto dentro como fuera de su espacio laboral, ha creado hacia él un agradecimiento masivo por parte de los televidentes de “El Gordo y la Flaca”. En sus redes sociales, en el post que compartimos a continuación se leen mensajes como: “Gracias, Raúl, por JAMÁS quedarte callado”.

Otros comentarios son aún más claros y evidentes: “Admirable Raúl, que en un entorno MAGA te mantengas con tus valores y convicciones. El pueblo americano habló y hoy comenzamos una nueva historia. Gracias por alzar tu voz”. En estos mensajes, muchos señalan a Lili Estefan, por considerarla a favor de las políticas del partido republicano, del presidente Donald Trump. En esta dirección se leen palabras como: “Un orgullo para los hispanos, no como la vendida de Lily”.

La agencia de noticias EFE ha compartido un análisis en el que destacan las claves que podrían explicar el rechazo de los votantes hispanos a Trump en las recientes elecciones. Las tendencias para el cierre de esta nota son claras y difícilmente se podría remontar. En estos momentos, el presidente ha perdido tanto al Senado como al Congreso.



La publicación de dicha agencia destaca que el costo de vida, la economía y la vivienda, por encima de la migración, fueron las preocupaciones que empujaron a los latinos a votar por los demócratas en Estados Unidos y rechazar al presidente Donald Trump, según reveló este miércoles una encuesta de UnidosUS, la mayor organización hispana del país.

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