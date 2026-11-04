Sheinbaum resalta el triunfo de los demócratas Xavier Becerra y Gina Hinojosa por tener vínculos con México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó el triunfo de los demócratas Xavier Becerra en California y de Gina Hinojosa en Texas en las elecciones intermedias en Estados Unidos.

“Yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense y yo quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ambos tienen ya sea los dos padres, madre y padre, uno de ellos nacidos en México y tienen un vínculo con evidentemente su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos y nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento”, dijo.

Tras dar a conocer los avances del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, la mandataria mexicana señaló que independientemente de los resultados electorales en Estados Unidos, su gobierno mantendrá la mejor relación con el país vecino sin subordinación.

“Hay que esperar, nosotros independientemente del resultado de la elección, como ustedes saben buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía e identidad territorial y a la colaboración sin subordinación, eso ha sido siempre nuestro trabajo, en materia comercial, en materia de seguridad y todo lo que tiene que ver con la relación bilateral. Entonces hay que esperar pero las pláticas con el tema comercial continúan normalmente”, comentó desde el patio central de Palacio Nacional.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que los demócratas lograran recuperar el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense

En California, el demócrata Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), derrotó al republicano Steve Hilton y se convertirá en el primer gobernador latino del estado en más de 150 años.

Xavier Becerra será el próximo gobernador de California. Crédito: Omar Alonso | EFE

Becerra, de 68 años, sucederá al demócrata Gavin Newsom al frente del estado más poblado de Estados Unidos, donde la comunidad latina representa más del 40% de la población.

Mientras, en Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y se convirtió en la primera mujer y la primera persona de origen latino elegida para gobernar ese estado fronterizo con México.

Gina Hinojosa será la próxima gobernadora de Texas. Crédito: Carlos Ramírez | EFE

Su victoria puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en Texas, uno de los principales bastiones conservadores de Estados Unidos.

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