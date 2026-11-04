Trump ignora la derrota republicana, y reaparece para presumir el salón de baile de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump volvió a aparecer públicamente este miércoles para promover uno de sus proyectos más personales: la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. La presentación ocurrió un día después de que los republicanos sufrieran una contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

En lugar de abordar inicialmente el revés electoral, Trump reunió a periodistas, funcionarios y trabajadores de la construcción en la estructura todavía inconclusa para celebrar la colocación de la última viga de acero del edificio. Acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, el mandatario destacó las dimensiones, los acabados y las medidas de seguridad de la nueva instalación, que también contempla un helipuerto cercano al complejo presidencial.

“No solo será uno de los más grandes, sino que creo que será el salón de baile más hermoso del mundo”, aseguró Trump mientras los trabajadores preparaban la enorme pieza metálica para colocarla en la parte superior de la construcción. l presidente, quien desarrolló buena parte de su trayectoria empresarial en el sector inmobiliario, calificó el proyecto como una “obra de arte” y sostuvo que varios de sus antecesores habían querido construir un espacio de esas características sin conseguirlo.

“Me gustan las cosas bonitas, y especialmente cuando se trata de la Casa Blanca”, comentó al justificar las modificaciones que ha impulsado en la residencia presidencial. Trump también firmó la viga de acero junto con los trabajadores que participan en las obras. Sobre su nombre escribió “¡Amor!”, acompañado de sellos presidenciales dorados.

President Trump Delivers Remarks, Nov. 4, 2026 https://t.co/ap3EFEibI6 — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Trump reconoce impacto electoral de la guerra con Irán

La presentación del proyecto contrastó con el escenario político que enfrenta la administración republicana después de los comicios del martes, marcados por el descontento de los votantes ante la inflación, el costo de los combustibles y la guerra contra Irán.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien atribuyó directamente la derrota republicana al conflicto militar, Trump reconoció que la guerra tuvo una influencia importante en los resultados. “Es, en gran medida, cierto”, respondió al referirse a que las operaciones militares contribuyeron al incremento de los precios de la gasolina.

Sin embargo, defendió nuevamente la ofensiva contra Teherán y aseguró que tomaría la misma decisión si tuviera que hacerlo otra vez. “Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó.

El mandatario también restó importancia a las dificultades que enfrentará con un Congreso controlado por los demócratas a partir de enero. “Probablemente me llevaré bien con los demócratas, a menos que quieran ser destructivos, pero tengo el poder de veto”, señaló. Agregó que algunos legisladores opositores ya se comunicaron con él para conversar sobre determinados asuntos.

Trump también rechazó las versiones sobre una posible destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien volvió a calificar como un funcionario que realiza un “muy buen trabajo”. Finalmente, mientras los trabajadores colocaban la viga, el presidente permaneció varios minutos saludando a los asistentes y firmando autógrafos.

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