Amazon Prime ya ofrece entregas gratis con Uber Eats

Las compras por internet y los servicios a domicilio se han convertido en parte de la rutina de millones de familias en Estados Unidos. Para quienes buscan ahorrar tiempo y dinero, contar con una membresía que ofrezca beneficios adicionales puede marcar la diferencia al momento de organizar sus gastos. Ahora, Amazon, una de las plataformas más utilizadas del país, suma una nueva ventaja relacionada con la comida a domicilio y acaba de anunciar una importante alianza con Uber Eats.

Amazon Prime permitirá a sus suscriptores recibir pedidos de Uber Eats sin pagar tarifas de envío en compras de restaurantes de $25 dólares o más. El beneficio estará disponible directamente desde Amazon.com y la aplicación Amazon Shopping, sin necesidad de abandonar estas plataformas para realizar los pedidos.

La compañía anunció este jueves 5 de noviembre que la promoción estará disponible para todos los miembros Prime, incluidos los usuarios de Prime for Young Adults y Prime Access, programas que ofrecen descuentos del 50% en la membresía.

Amazon ofrece descuentos de $20 dólares en Uber Eats

La alianza también contempla promociones especiales durante noviembre. Del 5 al 18 de noviembre, los suscriptores podrán recibir un descuento de $20 dólares en sus dos primeros pedidos de Uber Eats, siempre que cada compra sea de al menos $25 dólares.

Además, quienes tengan la tarjeta Prime Visa recibirán un reembolso del 5% en sus pedidos de Uber Eats hasta el 5 de diciembre de 2026.

La plataforma de entregas cuenta con cientos de miles de restaurantes asociados, desde cadenas nacionales hasta pequeños establecimientos en ciudades, zonas suburbanas y comunidades rurales.

“Ya sea para una noche de juegos, una velada familiar o una cita romántica, el nuevo beneficio de la membresía de Prime para Uber Eats facilita aún más la entrega de la cena a domicilio”, declaró Jamil Ghani, vicepresidente mundial de Amazon Prime. “Esto es lo que representa Prime: entregas rápidas y gratuitas ilimitadas en una amplia selección de productos, grandes ahorros, entretenimiento fantástico y ahora aún más ventajas en la entrega de comida a domicilio con Uber Eats, todo en una sola membresía”.

“Nos entusiasma conectar a nuestra comunidad de restaurantes con los nuevos fans de Prime, al tiempo que ofrecemos a los miembros de Prime una forma sencilla de disfrutar de la excelente comida de los restaurantes a través de Uber Eats”, destacó Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber.

Amazon Prime termina su acuerdo con Grubhub

La llegada de Uber Eats también representa el final de la alianza de dos años entre Amazon Prime y Grubhub, que ofrecía entregas gratuitas en pedidos superiores a $12 dólares.

Amazon considera que su nuevo socio ofrece una selección más amplia de restaurantes y permite mantener los pedidos directamente desde sus propias plataformas.

Actualmente, la membresía Prime cuesta $14.99 dólares al mes o $139 dólares al año. De acuerdo con Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), alrededor de 201 millones de compradores estadounidenses utilizaban el servicio durante marzo.

Cómo obtener entregas gratis de Uber Eats con Amazon Prime

Para aprovechar el nuevo beneficio, los suscriptores deben seguir estos pasos:

Ingresa a www.amazon.com/ubereats o abre la aplicación Amazon Shopping. Busca Uber Eats dentro de la plataforma. Inicia sesión con tu cuenta habitual de Amazon. Selecciona el restaurante y los alimentos que deseas comprar. Completa el pedido utilizando tus métodos de pago disponibles en Amazon.

Una vez realizada la compra, Amazon enviará notificaciones sobre el estado de la entrega y Uber Eats proporcionará la confirmación final del pedido.

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