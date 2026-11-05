Condenan en Arizona a ciudadano mexicano que lideraba una red de narcotráfico

El líder de una red de narcotráfico pasará cinco años en prisión federal luego de que agentes del orden interceptaran un cargamento masivo de metanfetamina pura.

Un juez federal en Tucson sentenció a Sebastián Higuera-Fuentes, de 23 años y oriundo de Nogales, Sonora, según la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona.

Higuera-Fuentes se había declarado culpable previamente de conspiración para distribuir metanfetamina. Tras cumplir su condena de 60 meses de prisión, deberá cumplir cuatro años de libertad condicional supervisada.

Los fiscales federales indicaron que Higuera-Fuentes actuaba como líder de la red. Negociaba los precios de la droga, organizaba las reuniones y los lugares, y dirigía a sus cómplices en la entrega de la droga.

TUCSON, Ariz. ? Sebastian Higuera-Fuentes, 23, of Nogales, Sonora, Mexico, was sentenced on Oct. 27, to 60 months in prison for his involvement in distributing methamphetamine.

Higuera-Fuentes acted as a leader in the conspiracy to distribute approximately 20 kilograms of pure? — US Attorney Arizona (@USAO_AZ) November 4, 2026

La red involucraba la distribución de aproximadamente 20 kilogramos de metanfetamina pura. Los investigadores señalaron que, gracias a los esfuerzos de las autoridades, la droga nunca llegó a las comunidades de Arizona.

El procesamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, que protege al pueblo estadounidense contra la invasión.

Este grupo de trabajo es una colaboración intergubernamental cuyo objetivo es eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras y redes de tráfico de personas.

La investigación en Tucson involucró a agentes y oficiales de diversas agencias, incluyendo la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Detroit y Tucson, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

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