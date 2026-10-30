EE.UU. acusa a “El Ingeniero”, operador del CJNG encargado de diseñar y construir narcotúneles

Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, señalado de diseñar y construir un túnel transfronterizo utilizado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para introducir drogas desde México hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de California, la acusación fue presentada el 29 de octubre de 2026 e incluye cuatro cargos federales relacionados con el apoyo material a una organización terrorista extranjera, la construcción o financiamiento de un túnel transfronterizo y conspiraciones para introducir sustancias controladas a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses identifican a Hernández Victoria como el presunto responsable de diseñar y construir un pasadizo subterráneo para beneficio del CJNG, organización que el Gobierno estadounidense designó como terrorista extranjera en febrero de 2025.

Según información de la Fiscalía, el mexicano fue detenido el 15 de octubre en el estado de Jalisco. Durante el operativo, autoridades mexicanas incautaron armas y narcóticos.

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado? pic.twitter.com/eZ6reyhE6K — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Un túnel de casi 590 metros entre México y Estados Unidos

La acusación está relacionada con un narcotúnel descubierto el 29 de mayo de 2026 en un establecimiento comercial identificado como Buy 4 Less, ubicado en el número 2498 de Roll Drive, en San Diego, California, cerca del puerto fronterizo de Otay Mesa.

El pasadizo conectaba esa propiedad con Tijuana, Baja California, y tenía una longitud aproximada de 1,933 pies, equivalentes a 589 metros, una profundidad de 55 pies (16.7 metros) y una altura de 4.5 pies (1.37 metros).

La infraestructura contaba con paredes reforzadas, rieles para el traslado de mercancía, sistema de ventilación e instalaciones eléctricas, características que evidenciaban su acondicionamiento para el movimiento de cargamentos a través de la frontera.

Cuando las autoridades localizaron el túnel, decomisaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor fue estimado en más de 45 millones de dólares.

Hernández Victoria es la séptima persona acusada en relación con este pasadizo subterráneo, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

En tanto, los cargos relacionados con la utilización del túnel para importar sustancias controladas y la conspiración para introducir drogas contemplan penas máximas de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares por cada cargo.

La investigación fue desarrollada con la participación de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y otras corporaciones estadounidenses.

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– El narcotúnel hallado en la frontera entre Tijuana y California pertenecía al CJNG.