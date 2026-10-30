EE.UU. condena a empresario chino por tráfico de drogas y brindar apoyo al CJNG

Wenshen Xu, de 52 años, ciudadano chino residente en Honduras y extraditado desde Guatemala, fue sentenciado a 12 años de prisión, cinco años de libertad condicional supervisada y una multa de 22 millones de dólares por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, específicamente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según documentos judiciales, Xu utilizó una red de transporte y contactos en Latinoamérica para introducir de contrabando cargamentos de varios kilogramos de cocaína en Estados Unidos.

Su red de transporte incluía acceso a pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y cómplices. Xu fue arrestado en Guatemala, a petición de Estados Unidos, el 17 de julio de 2025, luego de que él y otros acordaran organizar y facilitar el transporte de un cargamento de varios kilogramos de cocaína desde Cali, Colombia, en nombre de una persona que afirmaba representar al CJNG.

Desde noviembre de 2023 hasta su arresto, Xu y sus cómplices importaron más de 450 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y coordinaron el lavado de más de 22 millones de dólares provenientes de la venta de cocaína y fentanilo por parte de organizaciones de narcotráfico.

Esta red de lavado de dinero empleó diversos métodos de ocultación, incluyendo transferencias de criptomonedas, lavado de dinero a través del comercio y plataformas de comunicación encriptadas. Xu fue extraditado a Estados Unidos el 30 de enero.

“Este acusado conspiró para ayudar a organizaciones internacionales de narcotráfico a introducir drogas ilegales en Estados Unidos y sacar del país decenas de millones de dólares en dinero ilícito”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Estamos decididos a detener a las organizaciones criminales transnacionales que inundan nuestras calles con drogas y a frenar el flujo de dinero que alimenta su violencia”, declaró la Primera Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Theophani K. Stamos, del Distrito Este de Virginia.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala brindaron asistencia significativa para lograr el arresto y la extradición del acusado desde Guatemala.

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